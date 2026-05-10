10 de mayo de 2026
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Legislatura de Mendoza

Qué hicieron los legisladores de la provincia de Mendoza en lo que va del año

Un repaso por las leyes, declaraciones de interés y resoluciones sancionadas por los diputados y senadores en la Legislatura de Mendoza.

Qué hicieron los diputados y denadores en la Legislatura de Mendoza en lo que va del año

Qué hicieron los diputados y denadores en la Legislatura de Mendoza en lo que va del año

 Por Florencia Martinez del Rio

En lo que va del año, los diputados y senadores presentaron y trataron diversos proyectos en la Legislatura de Mendoza. No todos con fuerza de ley ni con impacto en políticas públicas, sino también aquellos con un alcance más territorial o simbólico. Cómo funciona la Casa de las Leyes y las propuestas iniciativas que se aprobaron.

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Hasta el 30 de abril, al ser el Período Extraordinario de Sesiones, solo pudieron tratarse iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, aquellas que ya contaban con estado parlamentario, resoluciones y declaraciones. El pasado 1° de mayo se inauguró el Período de Sesiones Ordinarias, día que también asumieron los legisladores electos y se renovaron las bancas, y quedó habilitado el tratamiento de propuestas de la oposición.

Qué hicieron los legisladores en lo que va del 2026

Las Cámaras de Diputados y Senadores cuentan con diferentes instrumentos para cumplir sus funciones legislativas y de control:

Proyectos de ley

  • Son iniciativas que buscan crear, modificar, sustituir o derogar una norma. Pueden ser presentados por legisladores, el Poder Ejecutivo, o a través de iniciativas populares. Requieren de la aprobación de ambas cámaras y la promulgación del Ejecutivo para convertirse en ley. Cuentan con mayor trascendencia política y debate legislativo.

En lo que va del 2026, la Legislatura sancionó distintas leyes: actualización de la ley de apicultura, regulación de la recolección, el transporte y la disposición final de efluentes cloacales e industriales, segunda etapa de la Ley Hojarasca, reforma de la Ley de Arbolado Público, cambios a la Ley 6722 de Seguridad Pública para el uso de armas de fuego, entre otras.

22 de Marzo de 2026, Legislatura Mendoza, sesión diputados, cuarto intermedio
Legislatura de Mendoza.

Legislatura de Mendoza.

Proyectos de declaración

  • Son iniciativas para manifestar una opinión sobre un asunto público o privado, reafirmar atribuciones o expresar un deseo. Se utilizan para declarar de interés legislativo actividades, conmemorar fechas o comunicar preocupación respecto a un tema social o económico. No tienen efecto vinculante ni fuerza de ley, pero suelen vincularse a cuestiones sociales, culturales o deportivas de relevancia para distintas comunidades o regiones de la provincia, en función de la representación territorial que ejercen los legisladores.

Algunas de las declaraciones de interés que se aprobaron: “Concurso Juvenil Sanmartiniano 2026 – 31° Edición” (de la exlegisladora Claudia Salas); libro “Mendoza Tiembla”, del escritor Martín Rumbo (exdiputado Juan Pablo Gulino); “Feria Argentina del Alfajor – Edición Mendoza 2026” (exdiputada Cecilia Rodríguez); o la trayectoria del conjunto folclórico Sueños Cuyanos (exdiputado Emanuel Fugazzotto).

También se reconoció al “Gran Concurso de Pesca del Pejerrey”, en San Rafael (del legislador Gustavo Perret), al 45 Aniversario de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas (senador Walther Marcolini), al primer Clúster Minero Energético de Mendoza (presidente de la Cámara Andrés Lombardi), y la trayectoria del piloto mendocino Fabrizio Maggini (diputado Rolando Scanio), a la Ruta del Vitimigrante como Patrimonio Cultural Inmaterial (senadora Beatriz Galiñanes).

Proyectos de resolución

  • Son iniciativas sobre asuntos que afectan la organización interna o pedidos de informes al Poder Ejecutivo. Solo los aprueba la Cámara que los presenta.

Entre los pedidos de informes solicitados este año, se destacan: al Ministerio de Salud y Deportes sobre el Programa Provincial de Prevención de Maltrato Infantil (de la diputada Verónica Valverde) y el cierre de la maternidad del Hospital Saporiti (Gabriela Lizana); al Departamento General de Irrigación sobre pozos de agua subterránea (Gustavo Perret).

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El desempeño de los legisladores en 2025

Durante el 2025, la Legislatura aprobó 88 leyes, un desempeño similar al del 2024, cuando se sancionaron casi 100 normas. El oficialismo, al tener mayoría en ambas cámaras, impuso su agenda con proyectos vinculados a minería, justicia, salud, educación, seguridad y producción.

El año pasado, el peronismo solo celebró la aprobación de algunas pocas iniciativas propias, como la que elevó las pensiones honoríficas provinciales a mendocinos que participaron en la Guerra de Malvinas o la modificación del Código Fiscal que incorporó al artículo 238° con exenciones en Sellos a contrataciones de bienes o servicios celebrados por los municipios.

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