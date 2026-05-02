Lo que se viene en la Legislatura de Mendoza: armado de comisiones y reparto de poder

Con la asunción de los nuevos senadores y diputados , la Legislatura de Mendoza quedó renovada y se abre ahora una etapa de negociaciones para la conformación de las comisiones en ambas cámaras , incluyendo la designación de sus autoridades y la distribución proporcional de las bancadas.

Tras la Asamblea Legislativa del 1° de mayo , que dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias , las próximas semanas estarán marcadas por definiciones en torno a los integrantes de estos órganos donde se debaten los proyectos y se emiten dictámenes que habilitan el tratamiento de las iniciativas en el recinto .

Los reglamentos internos del Senado y de Diputados establecen que los legisladores deben conformar Comisiones Permanentes , integradas según la distribución de las fuerzas políticas , con 7 a 13 miembros, según el caso, con días y horarios fijados para las reuniones. Abordan áreas específicas como asuntos constitucionales, salud, educación, economía, minería, obra pública, turismo, entre otras .

comisión LAC senado Reunión de comisión en el Senado.

En esa instancia se analizan proyectos de ley, resoluciones, declaraciones y pedidos de informes. Las propuestas pueden ser reformuladas y se recomienda a las cámaras su aprobación a través de despachos, que pueden ser en mayoría o minoría. También pueden ser creadas por resolución comisiones especiales y bicamerales.

Lo que se viene en la "nueva" Legislatura de Mendoza

Más allá de las funciones específicas, las comisiones son una puja de poder donde el espacio con mayoría de legisladores tiene las de ganar en el reparto, lo que le permite al oficialismo quedarse con las presidencias en comisiones clave para controlar la agenda legislativa.

Con la nueva conformación de la Casa de las Leyes, el radicalismo y sus aliados se consolidan como la principal fuerza parlamentaria. El sector petrista -referenciado en Luis Petri-, que ganó bancas en las últimas elecciones, resolvió sostenerse dentro de Cambia Mendoza (CM) con 19 bancas en el Senado y 21 en Diputados. Otra decisión tomaron los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), que avanzaron con la conformación de un bloque propio en ambas Cámaras, 5 senadores y 7 diputados.

Del otro lado, el peronismo formalizó su división en dos expresiones: el Partido Justicialista (PJ), alineado con los intendentes, y Fuerza Patria, vinculado al kirchnerismo. El escenario se completa con representantes del Partido Verde. En los últimos días, senadores de La Unión Mendocina y del PJ decidieron conformar el interbloque Encuentro Mendocino, con 8 miembros, lo que implicó que pasen a ser la primera minoría en la Cámara alta, dejando a LLA en tercer lugar.

Diputados, Legislatura de Mendoza

En ese contexto, en los próximos días se armarán las comisiones. Una de las más importantes es la de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), que tendrá por delante en el Senado el tratamiento de la reforma de la Constitución provincial enviada por el Ejecutivo, que ya tiene media sanción, para instaurar la autonomía municipal en los 18 departamentos.

Por parte del peronismo, sostuvieron que impulsarán la conformación de la Bicameral de Seguridad, que actualmente se encuentra paralizada desde junio del año pasado. Se denomina de esa manera porque la integran senadores y diputados. Su presidencia pasó ahora del Senado a Diputados, donde el bloque justicialista buscará reactivarla.

Esta comisión tiene la función de controlar y fiscalizar el sistema de seguridad pública de la provincia en el ámbito de la Legislatura. Puede pedir información a organismos públicos o privados, citar funcionarios, analizar estadísticas delictivas y elaborar informes sobre la situación de la seguridad en la provincia.