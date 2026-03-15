La comisión clave en la Legislatura de Mendoza que lleva meses paralizada y con legisladores sin reunirse.

Una de las comisiones más importantes de la Legislatura de Mendoza no tiene actividad desde junio pasado. Se trata de la bicameral de Seguridad , que se encuentra otra vez paralizada, con senadores y diputados que no se reúnen desde hace nueve meses para discutir sobre un tema sensible para la ciudadanía. Los motivos de la inactividad y cuándo podría volver a funcionar.

No es la primera vez que esto ocurre. Durante casi todo 2023 la comisión no funcionó y se reactivó en mayo 2024 hasta mitad del año pasado , periodo en el que se fijaron reuniones cada 15 días, hubo asistencia de funcionarios del Gobierno provincial a responder consultas de legisladores y se presentó el informe anual .

En este entonces, la presidencia de la bicameral -conformada por miembros de ambas cámaras legislativas- estuvo en manos del diputado peronista German Gómez y la vicepresidencia fue del senador radical David Sáez . Sin embargo, la actividad se frenó cuando la facultad de convocarla pasó al Senado , que preside la vicegobernadora Hebe Casado .

Hace tiempo que la oposición le reclama al oficialismo que constituya esta comisión para que vuelva a trabajar, y fue el proyecto para cambiar el protocolo de uso de armas de fuego por parte de la Policía que reforzó el reclamo opositor, que manifestó que debió debatirse en esa instancia.

Mercedes Rus, comisión bicameral de Seguridad Diputados 2025 02.jpeg Reunión de la comisión bicameral de Seguridad. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cuándo fue la última vez que se reunió la bicameral de Seguridad

En junio de 2025 se presentó el Informe Anual de la Comisión Bicameral de Seguridad, ese fue el último encuentro que reunió a los legisladores que la conformaban. El documento incorporó datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y del Ministerio Público Fiscal respecto a estadísticas de delitos cometidos en la provincia, datos viales sobre controles de tránsito y siniestros, entre otros aspectos.

Anteriormente, en marzo, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, asistió a la comisión y dio detalles de la estrategia de seguridad implementada en Mendoza, junto a otros integrantes de la cartera. Allí, la funcionaria habló de la baja de la tasa de homicidios, la profesionalización de los policías, la utilización de tecnología para la prevención de los delitos, la inversión en infraestructura penitenciaria, entre otros temas.

La bicameral también recibió el año pasado al procurador general, Alejandro Gullé, y a colaboradores del Ministerio Público Fiscal. En esa oportunidad dialogaron sobre los avances planteados en 2024 y los objetivos para 2025. También asistió el juez de la Suprema Corte José Valerio.

Germán Gómez Bicameral de Seguridad 17-06-25.jfif Presentación del informe de la bicameral de Seguridad en 2025. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

Por qué no funciona la comisión y qué tiene que pasar para que se reactive

Luego de que la comisión conformada por integrantes de ambas cámaras estuviera conducida por un miembro de Diputados, la presidencia debía pasar al Senado, pero el oficialismo nunca la conformó. Para constituirla, cada bloque tiene que enviar a Secretaría Legislativa la lista con los nombres de los miembros que propone para integrarla para luego fijar día y hora de las reuniones.

A partir del 1 de mayo, con la nueva conformación de la Legislatura, vuelve el mando a la Cámara baja. Allí se espera que el peronismo insista con reactivar la bicameral de Seguridad, cuyas funciones son la fiscalización y control del sistema provincial de seguridad pública, a través de la supervisión de los organismos que ejecutan las políticas para tal fil, de acuerdo con lo establecido por la Ley 6721.

La Comisión Bicameral de Seguridad fue creada por ley para fiscalizar el funcionamiento del sistema de seguridad pública de la provincia en el ámbito de la Legislatura.

el funcionamiento del de la provincia en el ámbito de la Legislatura. Su misión es supervisar y controlar a los organismos que ejecutan las políticas de seguridad en Mendoza.

a los organismos que ejecutan las políticas de seguridad en Mendoza. Está conformada por senadores y diputados de los distintos bloques.

de los distintos bloques. Puede requerir información a organismos públicos o privados para cumplir su tarea.

para cumplir su tarea. Debe elaborar un informe público anual sobre su actividad.

sobre su actividad. Analiza la situación delictiva, visita comisarías/cárceles y cita a funcionarios.

Preguntas y respuestas clave sobre la bicameral de Seguridad

¿Por qué no funciona?

La comisión está inactiva porque, tras el período en que fue presidida por Diputados, la conducción debía pasar al Senado, pero el oficialismo nunca la convocó formalmente. Para activarla, cada bloque debe enviar los nombres de sus representantes para integrarla.

¿Cuándo fue la última vez que se reunió y qué temas trató?

La última reunión fue en junio de 2025, cuando se presentó el informe anual con estadísticas delictivas, datos viales y otros indicadores del sistema de seguridad. Durante ese año también asistieron funcionarios como la ministra de Seguridad.

¿Qué función tiene?

Tiene la función de controlar y fiscalizar el sistema de seguridad pública de Mendoza desde la Legislatura. Puede pedir información a organismos públicos o privados, citar funcionarios, analizar estadísticas delictivas y elaborar informes sobre la situación de la seguridad en la provincia.