Cómo está Mendoza en seguridad: la Bicameral presentó su informe con datos y advertencias

Además, el Ministerio Público Fiscal presentó un mapa interactivo de denuncias online, que permite georreferenciar hechos delictivos en tiempo real, segmentados por tipo, ubicación y evolución temporal.

Presentan Informe de la Comisión Bicameral de Seguridad en la Legislatura Mendocina

En el Salón Margarita Malharro de Torres de la Legislatura provincial, se llevó a cabo la presentación del Informe "Comisión Bicameral de Seguridad". Fue elaborado por el diputado @GermanGomezMza pic.twitter.com/HW1xXpBynC — Prensa Diputados Mza (@DiputadosMza) June 17, 2025

Seguridad vial: aumento de controles y más siniestros con alcohol

El informe dedica un capítulo específico a los datos viales, donde se observa un crecimiento en la actividad preventiva, pero también algunos indicadores preocupantes:

En 2024 se realizaron más de 175.000 controles vehiculares , un 35% más que el año anterior.

, un que el año anterior. Los controles de alcoholemia crecieron un 265% , gracias a nuevos equipos y distribución estratégica.

, gracias a nuevos equipos y distribución estratégica. A pesar de ello, se registraron 2.674 siniestros con lesiones (+12%) y 139 con alcoholemia positiva, además de un aumento del 16% en la cantidad de heridos.

También se incrementaron en un 76% las actas por Revisión Técnica Obligatoria (RTO), y se identificaron fallas en el cumplimiento en zonas rurales y de difícil acceso.

Germán Gómez Bicameral de Seguridad 17-06-25 (02).jfif La Bicameral de Seguridad presentó su informe anual ante funcionarios y legisladores. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

Seguimiento institucional y advertencias

El informe detalla el seguimiento parlamentario a distintos temas vinculados a la gestión de seguridad. Germán Gómez volvió a plantear la falta de respuestas sobre las licitaciones de viandas penitenciarias, por un monto cercano a 54 mil millones de pesos, y la ausencia de explicaciones oficiales por parte del Ministerio.

Asimismo, se expresaron preocupaciones por la percepción de inseguridad en barrios y zonas alejadas, y por la falta de impacto de las leyes enviadas por el Ejecutivo en materia de seguridad.

Diagnóstico y recomendaciones

El documento cierra con una serie de recomendaciones:

Ampliar la coordinación interjurisdiccional , especialmente en delitos federales como narcotráfico o trata.

, especialmente en delitos federales como narcotráfico o trata. Potenciar la participación ciudadana y la articulación con municipios.

y la articulación con municipios. Fortalecer la tecnología y la capacitación del personal .

. Incorporar mecanismos de evaluación permanente para medir el impacto real de las políticas públicas.

“La seguridad se construye con datos, con territorio y con decisión política”, resume el informe, que busca posicionarse como una herramienta de trabajo para la Legislatura y el Gobierno.

Los cuestionamientos de Germán Gómez a la política en Seguridad

En declaraciones a Noticiero Andino, Gómez fue crítico respecto al enfoque del Gobierno provincial: “A veces creo que ciertas realidades no le dejan ver a la ministra el contexto general preocupante por el que pasa la provincia. Mandó un paquete de 12 leyes que no han generado cambios. La gente en los barrios, en las zonas alejadas, no siente que la seguridad haya mejorado”.

El legislador también reclamó la falta de respuestas ante presuntas irregularidades en las licitaciones de viandas en el sistema penitenciario. “Estamos hablando de 54.000 millones de pesos y más de 4 millones de viandas. No podemos obtener una explicación clara y concreta. Pedimos informes, una comisión investigadora, que viniera la ministra... y no conseguimos que diera la cara”.

En cuanto al avance del narcomenudeo en Mendoza, sostuvo que “es una problemática seria en la provincia y en el resto del país, que requiere mayor coordinación con Nación”. Y agregó: “Si no hay acompañamiento, Mendoza debería asumir la competencia de perseguir este delito directamente”.