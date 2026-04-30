José López declaró en la Causa Cuadernos y se despegó de Cristina Kirchner.

José López , secretario de Obras Públicas durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner , declaró este jueves ante el Tribunal Oral Federal N° 7 por el juicio conocido como Causa Cuadernos . Afirmó que nunca integró “una asociación ilícita” y se despegó de la exmandataria .

López fue funcionario en los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015 , es el acusado que más compromete a Cristina Kirchner, debido a que actuó como imputado colaborador, comúnmente llamado “arrepentido” , confesó formar parte del sistema de recaudación ilegal de sobornos por parte de contratistas. Su figura tomó estado público que intentó ocultar bolsos con millones de dólares en un convento .

En su declaración, quiso despegarse de la expresidenta y del exministro de Planificación, Julio De Vido: “No conozco que se haya formado una asociación ilícita ni tengo elemento alguno que indique haber integrado algo en ese contexto”, afirmó, según Noticias Argentinas. "Nunca vi a Cristina Fernández de Kirchner como jefa u organizadora de una asociación ilícita, tampoco vi en ese sentido a Julio De Vido”, sostuvo López.

Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y José López

Juicio de la Causa Cuadernos

Están planificadas las indagatorias de los empresarios Marcelo Marcuzzi, cuya defensa solicitó una "reparación integral" para su sobreseimiento, el cual fue rechazado por la fiscal de juicio Fabiana León, y Juan José Luciano, un hombre vinculado al sector de la construcción y quien figura en el expediente como uno de los arrepentidos, que admitió ante la Justicia haber realizado pagos periódicos a ex funcionarios para mantener contratos de concesiones viales.

En esta etapa, que continuará en mayo, serán convocados para dar testimonio varios periodistas que participaron en la investigación inicial y exfuncionarios y allegados de los principales acusados, incluyendo a la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga.

Por el momento, el tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli rechazó recientemente diversos pedidos de nulidad presentados por las defensas de los acusados para intentar detener el debate.