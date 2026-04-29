29 de abril de 2026
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Sitio Andino
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza

Última sesión sin grieta: en la despedida de 21 diputados, dos leyes salieron por unanimidad

Fue la última sesión con la actual composición. Como en el Senado, hubo emotivos discursos de cierre y "flores" cruzadas. De qué tratan las normas aprobadas.

Se despidieron 21 diputados de la Legislatura de Mendoza.

Se despidieron 21 diputados de la Legislatura de Mendoza.

Foto: Prensa Legislatura
Por Sitio Andino Política

La Cámara de Diputados de Mendoza celebró este miércoles su última sesión con la actual composición, marcada por las despedidas de 21 legisladores que finalizaron su mandato y por una curiosidad que marcó el debate final: la aprobación unánime de dos proyectos de ley.

Como ocurrió ayer en el Senado, no faltaron los discursos emotivos y alguna que otra lágrima. En el recinto, los diputados que dejaron su banca destacaron el trabajo conjunto, el respeto por las diferencias políticas y el aprendizaje acumulado durante su paso por la Legislatura. También agradecieron a sus equipos, al personal legislativo y a sus pares.

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El presidente de la Cámara, Andrés Lombardi, valoró las relaciones construidas y subrayó que, más allá de los debates, “primó el compromiso y la responsabilidad” en la tarea legislativa.

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Diputados de Mendoza aprobó una ley para endurecer penas por maltrato animal

Uno de los proyectos aprobados —y girado al Senado para su sanción final— es la denominada “Ley Ágata”, que propone endurecer las sanciones contra el maltrato y la crueldad animal mediante modificaciones al Código de Contravenciones. La iniciativa establece:

  • Multas de hasta 8.000 unidades fijas o arresto de hasta 90 días en casos de crueldad.
  • Inhabilitación para tener animales como sanción accesoria.
  • Capacitación obligatoria en bienestar animal.
  • Penalización de la omisión de cuidado, como abandono o falta de atención.

El proyecto surgió tras un caso de extrema violencia contra una yegua en San Rafael y apunta a prevenir conductas violentas que, según se advirtió en el debate, pueden replicarse en otros ámbitos sociales.

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Aprueban ley para atacar la violencia en el deporte de Mendoza

También obtuvo media sanción una iniciativa que crea una guía de intervención institucional ante situaciones de violencia de género, maltrato y abuso sexual infantil en el ámbito deportivo.

La propuesta busca que clubes e instituciones cuenten con protocolos claros para actuar, prevenir y proteger a víctimas, especialmente niños, niñas y adolescentes.

Handball en Tupungato
Diputqados aprob&oacute; una ley para atacar la violencia en el deporte de Mendoza (imagen ilustrativa).

Diputqados aprobó una ley para atacar la violencia en el deporte de Mendoza (imagen ilustrativa).

Además, se establece que organismos del Ejecutivo serán los encargados de elaborar y aplicar la guía, con el objetivo de garantizar espacios deportivos seguros y libres de violencia.

Durante el debate, se remarcó la necesidad de no naturalizar situaciones de abuso y de fortalecer la presencia del Estado en el territorio para abordar estos casos.

Cómo queda conformada la nueva Cámara de Diputados de Mendoza

En total, 21 legisladores se despidieron de la Cámara baja, en el marco de la renovación legislativa (aunque el recambio formal alcanza a 24, tres renovaron mandato en 2025 y continuarán cuatro años más en sus bancas).

Con la asunción de los legisladores electos, la nueva conformación de la Cámara Baja, que debutará el próximo miércoles, es la siguiente:

  • UCR – Cambia Mendoza (21): Andrés Lombardi, César Cattaneo, Beatriz Martínez, Miguel Ronco, Elizabeth Crescitelli, Érica Pulido, Silvina Gómez, Franco Ambrosini, Julián Sadofschi, Juana Allende, Daniel Llaver, Melisa Malanca, Leonardo Mastrángelo, Alejandra Torti, Griselda Petri, Raúl Villach, Alberto López, Eugenia De Marchi, Ismael Jadur, Jorge Raúl Zingaretti y Carlos Ponce.
  • Unión PRO – Cambia Mendoza (1): Sol Salinas.
  • Mendocinos por la Libertad (1): Gustavo Cairo.
  • La Libertad Avanza (7): Inés Ramos, Estefanía Corvalán, Pablo Castro, Cecilia Soler, Federico Palazzo, María Fernanda Kaufman y Nicolás De Pedro.
  • Mejor Mendoza (1): Mauro Giambastiani.
  • Partido Justicialista (7): Germán Gómez, Verónica Valverde, Matías Montes, Aixa Moreno, Julio Villafañe, Alejandra Barro y Gustavo Perret.
  • Fuerza Patria (2): Lucas Ilardo y Lidia Quintana.
  • Frente Renovador Mendoza Línea Nacional (1): Gabriela Lizana.
  • PRO (3): Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo.
  • La Unión Mendocina (2): Jorge Difonso y Rolando Scanio.
  • Jubilados Auténticos (1): Edgardo Civit Evans.
  • Suspendida (1): Janina Ortiz.
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