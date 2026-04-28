28 de abril de 2026
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Sitio Andino
Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza

Así fue la emotiva despedida de los senadores que aprobaron más de 190 leyes en dos años

En una sesión en la que no faltaron lágrimas, halagos —y algún que otro palito— entre legisladores, se despidieron los que no renovaron mandato. Cómo queda el nuevo Senado.

Emotiva sesión en la Legislatura de Mendoza.

Emotiva sesión en la Legislatura de Mendoza.

Foto: Prensa Legislatura de Mendoza
Por Sitio Andino Política

La Cámara de Senadores de Mendoza vivió este martes una sesión con un tono diferente a las que la antecedieron, ya que fue la última para quince legisladores que dejaron su banca. Atravesada por la emoción, y algún que otro pase de factura, se despidió una conformación política que en los últimos dos años aprobó más de 190 leyes y derogó más de 400 normas (vía Ley Hojarasca).

La renovación parlamentaria responde al esquema institucional que establece que la Legislatura se renueva por mitades cada dos años, con mandatos de cuatro años. En este caso, de los senadores salientes, nueve pertenecen a la UCR, siete al Partido Justicialista y tres a La Unión Mendocina. Además, cuatro lograron la reelección y continuarán en sus bancas.

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Emoción, elogios y críticas: la despedida de los senadores de Mendoza

Durante la sesión, varios de los legisladores que dejaron su banca tomaron la palabra y dejaron mensajes atravesados por la emoción. Hubo agradecimientos al personal legislativo, a los pares y a las autoridades, en discursos que repasaron sus gestiones y experiencias en el recinto.

Sin embargo, también hubo lugar para definiciones más duras. La senadora justicialista de La Paz, Cristina Gómez, fue una de las más críticas al señalar: “Coherencia le falta a la política. Le hablamos bonito a la gente, pero a la hora de jugarnos por ella no estamos a la altura”. Además, cuestionó el funcionamiento legislativo al afirmar que “en un 80% las leyes pasan como vienen” y que la Legislatura “se ha transformado en una escribanía”.

En la misma línea, dejó una definición política fuerte al sostener que Cristina Fernández de Kirchner “debería estar libre”, en uno de los pasajes más resonantes de la jornada. La respuesta no tardó en llegar. La vicegobernadora, y presidenta de la Cámara Alta, Hebe Casado —durante su discurso de cierre— disparó: "Adhiero a todo lo que ha dicho cada uno de ustedes, menos a lo de 'Cristina libre'".

El balance de gestión de Hebe Casado y lo que viene en el Senado

Más allá de las palabras que vertió en el recinto, Casado puso el foco en el funcionamiento institucional y el consenso político. Destacó que en los últimos dos años —durante su presidencia— se aprobaron más de 190 leyes y se derogaron más de 400. Y remarcó que, pese a la distribución 19/19 entre "oficialismo y oposición", no fue necesario desempatar votaciones de manera recurrente.

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En ese sentido, valoró que “se pudo debatir, hablar y llegar a consensos”, incluso en contextos de paridad, y sostuvo que eso refleja “la institucionalidad de la Legislatura”.

De cara a lo que viene, anticipó que el próximo período estará marcado por debates clave, entre ellos:

  • Código de Aguas.
  • La reforma de la Ley de Educación.
  • Declaraciones de Impacto Ambiental para los nuevos proyectos mineros dentro de Malargüe Distrito Minero.

Cómo queda conformado el nuevo Senado de Mendoza

    • UCR - Cambia Mendoza (19): Martín Kerchner, Marcelino Iglesias, Natacha Eisenchlas, David Sáez, Sergio Márquez, Gustavo Soto, Yamel Ases, María Laura Sainz, Patricia Sánchez, Eduardo Martín, Evelin Pérez, Néstor Majul, Natalia Rabite, Silvia Cornejo, Leonardo Yapur, Jésica Laferte, Oscar Sevilla, María Galiñares y Walther Marcolini.
    • La Libertad Avanza (5): Lucas Fosco, María Pía Fanelli, Alejandra Gómez, Macarena D´Ambrogio y Carolina Loparco.
    • Partido Justicialista (5): Adriana Cano, Mauricio Sat, Luis Novillo, Luz Llorens y Pedro Serra.
    • Fuerza Patria (2): Félix González y Omar Parisi.
    • Podemos Encuentro Peronista (1): Duilio Pezzutti.
    • Partido Verde (1): Dugar Chappel.
    • Partido Demócrata (1): Armando Magistretti.
    • La Unión Mendocina (3): Marcos Quattrini, Ariel Pringles y Flavia Manoni.
    • PRO (1): Martín Rostand.
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