Legislatura de Mendoza: los senadores y diputados que asumirán el 1° de mayo.

Luego de la jura de senadores y diputados , el próximo 1° de mayo asumirán sus bancas en la Legislatura de Mendoza en la apertura del período de sesiones ordinarias , donde el gobernador dará el tradicional discurso. El tablero político quedó con una mayoría abrumadora del oficialismo , entre radicales, petristas y libertarios, y un peronismo fragmentado.

La Casa de las Leyes se renovó por mitades este año . Tras las elecciones legislativas de 2025, el oficialismo no solo sostuvo la mayoría en ambas cámaras, sino que amplió su representación. Ingresaron 24 diputados y 19 senadores, quienes ya juraron para integrarse al cuerpo legislativo.

En la Legislatura de Mendoza juraron los nuevos senadores: perlitas, rupturas y cambios en el tablero político

Con la nueva conformación, el radicalismo (y sus aliados) será la primera fuerza parlamentaria. Los legisladores petristas decidieron mantenerse dentro de Cambia Mendoza (CM), mientras que La Libertad Avanza (LLA) conformó nuevos bloques propios .

En tanto, el peronismo , confirmó que estarán separados: por un lado como Partido Justicialista -el sector que responde a los intendentes- y el otro, llamado Fuerza Patria -vinculado al kirchnerismo. La Legislatura es completada por miembros de la exLa Unión Mendocina y el Partido Verde.

Senado

El Senado, Martín Kerchner fue ratificado como presidente Provisional y estará integrado por nueve bloques: Cambia Mendoza, La Libertad Avanza, Partido Justicialista, La Unión Mendocina, PRO, Partido Demócrata, Partido Verde, Fuerza Patria y Podemos–Encuentro Peronista.

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Diputados

En Diputados, en tanto, la máxima autoridad seguirá siendo Andrés Lombardi y habrá 11 bloques: UCR; La Libertad Avanza; Unión PRO; Mejor Mendoza; Partido Justicialista; Fuerza Patria; Frente Renovador Mendoza Línea Nacional; Mendocinos por la Libertad; La Unión Mendocina; Propuesta Republicana PRO; Bloque de los Jubilados Auténticos.

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Los debates que se vienen en la Legislatura de Mendoza

El principal tema en la agenda legislativa será la reforma de la Constitución provincial enviada por el Ejecutivo para instaurar la autonomía municipal en los 18 departamentos. Esto habilitará a las comunas a dictar sus propias cartas orgánicas, bajo restricciones para la creación de nuevos impuestos y definiciones "claras" de competencias locales. Ya cuenta con media sanción.

A la Casa de las Leyes también podría llegar el debate por cambios en el sistema electoral, especificamente sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas, y Obligatorias (PASO) de cara a los comicios de 2027, para los que yaempiezan a instalarse nombres para la sucesión de Alfredo Cornejo. El presidente Javier Milei ya dijo que avanzará para eliminarlas a nivel nacional.

La iniciativa impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado, la denominada "Ley Hojarasca", es otra de las que avanzarán este año. La segunda etapa se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados y comprende los años 1951-1975. La tercera etapa ya fue presentada y apunta a derogar 134 leyes sancionadas entre 1976 y 1990 consideradas en desuso, anacrónicas o que fueron sustituidas por normas posteriores.

La minería es otro de los temas fundamentales para el oficialismo. Luego de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de Malargüe Distrito Minero Occidental II, se espera la tercera etapa del proyecto que, actualmente, se encuentra en análisis por parte de especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo y distintos organismos sectoriales para elaborar un informe técnico.