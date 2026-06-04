El Gobierno de Mendoza enviará a la Legislatura un proyecto de ciberseguridad.

El Gobierno de Mendoza enviará a la Legislatura un proyecto de ley de ciberseguridad para sumar herramientas de prevención e investigación y contar con mayor capacidad de respuesta ante incidentes digitales . El anuncio fue realizado durante la White Hat Conference 2026 , un encuentro entre especialistas, fiscales e investigadores.

"La tecnología avanza y también lo hacen las amenazas" , afirmó el gobernador Alfredo Cornejo en referencia a la iniciativa que presentará para establecer un marco institucional que apunte a prevenir, responder e investigar ataques que afecten a ciudadanos, empresas e instituciones públicas .

Según explicó, "los delitos digitales presentan una complejidad particular porque eliminan las fronteras tradicionales ", lo que implica que " una víctima puede estar en Mendoza, el autor en otro continente , los servidores en un tercer país y el dinero circular a través de activos digitales en múltiples jurisdicciones".

Para dar respuestas a este tipo de casos, el Ejecutivo considera que deben construirse herramientas mediante cooperación internacional , capacitación permanente, actualización normativa y articulación entre el sector público, privado y académico .

Los ejes del proyecto del Gobierno de Mendoza

Por su parte, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quien participó de la apertura oficial de la White Hat Conference 2026, indicó que vienen trabajando en este proyecto desde hace aproximadamente un año junto a equipos técnicos y especialistas.

El aspecto central de la iniciativa que enviarán a la Casa de las Leyes es genera herramientas para identificar infraestructuras críticas, como por ejemplo, una central energética o lugares que requieren una protección especial desde el punto de vista de la ciberseguridad.

ciberseguridad, seguridad informática

Además, contempla la creación de mecanismos de coordinación y planificación para actuar frente a incidentes digitales. La funcionaria aseguró que esta ley, de aprobarse, permitirá “armonizar reglas, generar protocolos y convocar al sector privado”, especialmente para proteger actividades estratégicas vinculadas con la matriz productiva provincial.

Ciberataques y seguridad informática

La provincia de Mendoza se convirtió esta semana en el centro del debate internacional sobre seguridad informática al recibir la White Hat Conference 2026, que reúne a especialistas, fiscales e investigadores para analizar el crecimiento del ciberdelito, la inteligencia artificial y los desafíos de la prevención digital.

La comunidad White Hat tiene presencia en más de 70 países. Antes de llegar a la provincia, tuvo ediciones en Colombia, Boston, Seúl y España. Participaron universidades, fuerzas de seguridad, organismos judiciales y referentes tecnológicos de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.

Durante el encuentro hubo representantes de instituciones como Boston University, Virginia Tech, Illinois State University, University of Texas at Arlington y University of Scranton, junto a organismos y especialistas vinculados a INTERPOL, la UIF, UFECI, Chainalysis y CatLabs.