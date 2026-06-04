4 de junio de 2026
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Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza enviará a la Legislatura un proyecto de ciberseguridad

El Gobierno de Mendoza buscar sumar herramientas para prevenir e investigar ataques digitales.

El Gobierno de Mendoza enviará a la Legislatura un proyecto de ciberseguridad.

El Gobierno de Mendoza enviará a la Legislatura un proyecto de ciberseguridad.

Foto: Freepix
Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza enviará a la Legislatura un proyecto de ley de ciberseguridad para sumar herramientas de prevención e investigación y contar con mayor capacidad de respuesta ante incidentes digitales. El anuncio fue realizado durante la White Hat Conference 2026, un encuentro entre especialistas, fiscales e investigadores.

"La tecnología avanza y también lo hacen las amenazas", afirmó el gobernador Alfredo Cornejo en referencia a la iniciativa que presentará para establecer un marco institucional que apunte a prevenir, responder e investigar ataques que afecten a ciudadanos, empresas e instituciones públicas.

Según explicó, "los delitos digitales presentan una complejidad particular porque eliminan las fronteras tradicionales", lo que implica que "una víctima puede estar en Mendoza, el autor en otro continente, los servidores en un tercer país y el dinero circular a través de activos digitales en múltiples jurisdicciones".

Para dar respuestas a este tipo de casos, el Ejecutivo considera que deben construirse herramientas mediante cooperación internacional, capacitación permanente, actualización normativa y articulación entre el sector público, privado y académico.

Los ejes del proyecto del Gobierno de Mendoza

Por su parte, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quien participó de la apertura oficial de la White Hat Conference 2026, indicó que vienen trabajando en este proyecto desde hace aproximadamente un año junto a equipos técnicos y especialistas.

El aspecto central de la iniciativa que enviarán a la Casa de las Leyes es genera herramientas para identificar infraestructuras críticas, como por ejemplo, una central energética o lugares que requieren una protección especial desde el punto de vista de la ciberseguridad.

ciberseguridad, seguridad informática

Además, contempla la creación de mecanismos de coordinación y planificación para actuar frente a incidentes digitales. La funcionaria aseguró que esta ley, de aprobarse, permitirá “armonizar reglas, generar protocolos y convocar al sector privado”, especialmente para proteger actividades estratégicas vinculadas con la matriz productiva provincial.

Ciberataques y seguridad informática

La provincia de Mendoza se convirtió esta semana en el centro del debate internacional sobre seguridad informática al recibir la White Hat Conference 2026, que reúne a especialistas, fiscales e investigadores para analizar el crecimiento del ciberdelito, la inteligencia artificial y los desafíos de la prevención digital.

La comunidad White Hat tiene presencia en más de 70 países. Antes de llegar a la provincia, tuvo ediciones en Colombia, Boston, Seúl y España. Participaron universidades, fuerzas de seguridad, organismos judiciales y referentes tecnológicos de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.

Durante el encuentro hubo representantes de instituciones como Boston University, Virginia Tech, Illinois State University, University of Texas at Arlington y University of Scranton, junto a organismos y especialistas vinculados a INTERPOL, la UIF, UFECI, Chainalysis y CatLabs.

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