Qué dijo Mercedes Rus sobre la seguridad en la Provincia de Mendoza

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, María Mercedes Rus, destacó una disminución en los índices de homicidio y robo registrados en la Provincia de Mendoza, aunque advirtió que los desafíos actuales en materia de Seguridad están cada vez más vinculados al avance del ciberdelito y los casos de grooming.

Las declaraciones fueron realizadas durante la apertura oficial de la White Hat Conference 2026, la cumbre internacional que reúne en Mendoza a hackers éticos, investigadores, especialistas y referentes de la ciberseguridad de distintos países.

En ese contexto, la funcionaria remarcó que la provincia viene mostrando resultados positivos en la lucha contra los delitos tradicionales , especialmente en la reducción de homicidios y robos.

Sin embargo, sostuvo que las nuevas modalidades criminales obligan a las fuerzas de seguridad y a la Justicia a adaptar sus estrategias de prevención e investigación.

Qué dijo Mercedes Rus sobre el la seguridad en la Provincia de Mendoza

“La delincuencia evoluciona y hoy una parte importante de las amenazas se desarrolla en entornos digitales”, señaló Rus durante el encuentro, donde hizo especial referencia al crecimiento de los delitos informáticos y a los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en internet.

La ministra destacó que el grooming se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las autoridades debido al impacto que tiene sobre menores de edad. Por ese motivo, remarcó la necesidad de fortalecer las herramientas tecnológicas, la capacitación de los investigadores y las campañas de concientización dirigidas a familias y escuelas.

La White Hat Conference 2026 se desarrolla como uno de los eventos más importantes de la región en materia de seguridad informática. El encuentro reúne a expertos que exponen sobre vulnerabilidades tecnológicas, protección de datos, inteligencia artificial aplicada a la seguridad y estrategias para combatir el cibercrimen.

Desde el Gobierno provincial consideran que este tipo de espacios son fundamentales para intercambiar experiencias y avanzar en políticas públicas que permitan enfrentar los nuevos desafíos que plantea la criminalidad digital, sin descuidar la lucha contra delitos como el robo y el homicidio.