Licencia de conducir a los 17 años en Mendoza: qué falta para que avance el proyecto

Meses atrás, en Mendoza se presentó un proyecto de ley que busca habilitar la licencia de conducir desde los 17 años , en línea con lo que ya ocurre en la mayoría de las provincias del país. Aunque la iniciativa aún no tuvo avances concretos en la Legislatura , se han realizado interconsultas y charlas informales , por lo que podría tener movimiento en el corto plazo .

La propuesta, impulsada por la diputada radical petrista María Eugenia De Marchi , apunta a modificar la Ley de Tránsito local (N° 9024) para permitir que los jóvenes de esa edad puedan acceder a licencias para conducir motos y autos particulares . En rigor, se trata de una adhesión a la normativa nacional, ya vigente en gran parte del territorio argentino.

Fuentes parlamentarias revelaron a Sitio Andino que el expediente podría comenzar a tratarse en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) en las próximas semanas , una vez que se despeje la agenda legislativa, actualmente enfocada en otros proyectos del Gobierno (la semana entrante, por ejemplo, se buscará dar dictamen al "plan motosierra" de Cornejo ). Incluso, no se descarta que durante ese proceso se convoque a funcionarios del Ejecutivo para exponer su postura .

Eugenia De Marchi, autora del proyecto para habilitar la licencia de conducir a los 17 años en Mendoza.

Qué opina el Gobierno sobre la licencia de conducir a los 17 años

Desde las áreas involucradas hay señales de acompañamiento. Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron a este medio que existe acuerdo “en general” con la iniciativa, una postura similar a la expresada desde la Policía Vial.

Por su parte, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmaron que el tema está en evaluación y que hubo conversaciones informales con la autora del proyecto, además de manifestar disposición a participar del debate legislativo. La posibilidad de reforzar la educación vial en las secundarias —como ocurre, por ejemplo, en Córdoba— es uno de los ejes complementarios (a incorporarse en la eventual reglamentación de la norma) de la propuesta de De Marchi.

Una mirada técnica sumó el director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de Mendoza, Orlando Corvalán. En diálogo con Sitio Andino, planteó la necesidad de analizar el proyecto de manera integral, contemplando variables como la edad de los conductores, su desarrollo psicofísico y las estadísticas de siniestralidad.

Licencia Nacional de Conducir.webp Actualmente, si un menor de 18 años quiere acceder a la licencia en Mendoza, requiere de un proceso de emancipación legal, a través de un escribano.

En ese último punto, advirtió que los jóvenes concentran el mayor índice de víctimas fatales en accidentes de tránsito, especialmente en el rango que va de los 15 a los 34 años. No se mostró precisamente en contra, sino que pidió una evaluación profunda (con intervención de áreas como salud, psicología y seguridad) de los beneficios y potenciales riesgos de una medida de estas características.

¿Licencia de conducir a los 17 años en Mendoza? El poroteo en la Legislatura

Más allá de esas posturas, hay voluntad política de las distintas fuerzas de acompañar el proyecto. Al tratarse de una propuesta desreguladora (o desburocratizadora, porque la posibilidad actualmente existe, pero requiere de un mecanismo más costoso, vía escribano), los bloques de La Libertad Avanza y el PRO adelantaron un voto positivo. Pero también sectores del peronismo mostraron conformidad con el planteo.

Justamente desde el PJ, el diputado Gustavo Perret presentó —días después que el texto de De Marchi— un proyecto que propone ir aún más allá y habilitar la licencia desde los 16 años, además de reducir la edad para licencias profesionales (hoy fijada en 21 años). No se descarta que ambas iniciativas se traten de manera conjunta y complementaria en comisión.

Gustavo Perret, diputado provincial 2025 Gustavo Perret también presentó un proyecto para reducir la edad para acceder a la licencia de conducir. Foto: Gentileza

Entre los argumentos a favor del cambio, se destacan la necesidad de equiparar a Mendoza con el resto del país, simplificar trámites para los jóvenes y facilitar el acceso al empleo en un contexto donde crecen las plataformas de movilidad y delivery, como Uber, Cabify y Pedidos Ya, entre otras.

Cuál es la situación en Mendoza respecto al país y cómo sería el proceso para sacar la licencia a los 17 años

Actualmente, la provincia mantiene el requisito de los 18 años para obtener la licencia, lo que la ubica entre las pocas jurisdicciones que aún no adhieren plenamente a la normativa nacional en este punto. En el mismo lote se ubican Santa Fe y Chubut. En el resto del país, varía entre los 16 y los 17, y en los requisitos que se exigen; pero rige la habilitación para menores.

Infografia DIARIO 980x1200 LICENCIAS DE CONDUCIR AUTO Qué provincias de Argentina permiten obtener la licencia de conducir a partir de los 17 y 18 años. Infografía: Sitio Andino

En caso de aprobarse la iniciativa local, en Mendoza podrán acceder a la licencia de conducir los jóvenes de 17 años, únicamente para las categorías A y B -motocicletas de baja cilindrada y automóviles. Para que el trámite sea aprobado deberá contar con la autorización expresa de los padres o tutores legales, quienes deberán acompañar al menor y firmar la documentación correspondiente al momento de retirar la licencia, asumiendo así la responsabilidad legal.