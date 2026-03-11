Mendoza analiza otorgar la licencia de conducir a los 17 años y equipararse con el resto del país

La provincia de Mendoza analiza permitir la licencia de conducir a los 17 años y equipararse con el resto del país.

El debate por la edad mínima para acceder a la licencia de conducir en la provincia de Mendoza apareció en la agenda política con la presentación de un proyecto en la Legislatura que apunta a bajarla de los 18 a los 17 años. Qué plantea la iniciativa y en qué casos se habilitaría a menores a manejar automóviles particulares .

De esta manera, Mendoza modificaría su postura actual para alinearse con lo que ocurre en casi todo el resto del país donde los jóvenes pueden comenzar a conducir antes de cumplir la mayoría de edad. La propuesta fue presentada por la diputada María Eugenia De Marchi con el objetivo de atender a "múltiples necesidades de seguridad vial, económicas y sociales" .

En concreto, el proyecto plantea cambiar "el artículo 22 de la Ley Provincial N.º 9024, Ley de Tránsito de la Provincia de Mendoza, con el fin de permitir el acceso a la licencia de conducir a quienes hayan cumplido diecisiete años de edad, para las categorías A y B ".

La legisladora habló con Sitio Andino sobre la necesidad de avanzar en ese sentido: "Nos encontramos con que la mayoría de los menores detenidos que están conduciendo están en el rango de los 17 años , por lo tanto, queremos llevar esta situación a que se tenga una legalidad y que los menores de esa edad conduzcan en condiciones legales para que estén cubiertos por el seguro ".

11 de Marzo, presentación proyecto María Eugenia De Marchi Diputada Provincial bloque Unión Cívica Radical El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados. Foto: Cristian Lozano

En qué casos una persona de 17 años podrá sacar la licencia: el rol de los padres

El proyecto establece que podrán acceder a la licencia de conducir únicamente para las categorías A y B -motocicletas de baja cilindrada y automóviles- pero bajo determinadas condiciones. Para que el trámite sea aprobado deberá contar con la autorización expresa de los padres o tutores legales, quienes deberán acompañar al menor y firmar la documentación correspondiente al momento de retirar la licencia, asumiendo así la responsabilidad legal.

"Al ser menores de edad, por supuesto que sus representantes legales, su papá, su mamá o su tutor lo va a tener que acompañar al retiro de la licencia de conducir y firmar en conjunto con el menor", señaló la diputada del bloque UCR. Este requisito no figura en el texto actual de la iniciativa, pero se prevé que sea detallado en la reglamentación de la norma en caso que sea aprobada por la Legislatura.

"Confío en que es una edad pertinente para darles esta responsabilidad, confío en nuestros jóvenes que van a tomar con responsabilidad y los padres también, tenemos que tener y asumir la responsabilidad de que le vamos a otorgar un carnet a un menor, así que tenemos que tener esa seriedad para llevar adelante este proyecto", opinó De Marchi, quien aseguró que la educación vial en las escuelas será fundamental para concientizar sobre la importancia de estar al volante.

11 de Marzo, presentación proyecto María Eugenia De Marchi Diputada Provincial bloque Unión Cívica Radical Foto: Cristian Lozano

"Hay algunas controversias, las cuales, por supuesto, entendemos, sobre todo en lo que se refiere a responsabilidades, pero yo, objetivamente, veo que es necesario que estén cubiertos y que estén autorizados si es que van a estar conduciendo", advirtió la diputada.

Qué dice la ley vigente

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 habilita a menores de 17 años a obtener la licencia categoría B bajo determinadas condiciones, pero Mendoza es una de las tres jurisdicciones que no está adherida a esa normativa, junto a Chubut y Santa Fe. Por el contrario, rige lo establecido en la Ley Provincial de Tránsito 9.024 que indica que la edad mínima para conducir automóviles es de 18 años.

En el resto del país, los jóvenes pueden comenzar antes, con autorización parental y bajo ciertos requisitos, a manejar vehículos. Al respecto, De Marchi comentó: "La mayoría de las provincias opera de esa forma y, a su vez, también mundialmente porque los parámetros para sacar la licencia a nivel mundial están entre los 16 y los 18 años".

Los argumentos para la baja de la edad mínima para acceder a la licencia

La iniciativa plantea una serie de argumentos para justificar bajar la edad mínima vinculados a "necesidades" de los jóvenes, tanto de seguridad vial como económicas y sociales:

Acceso al trabajo y estudios: facilitar que jóvenes que están finalizando la secundaria puedan acceder a oportunidades laborales para sostener estudios terciarios o universitarios, o afrontar sus gastos cotidianos.

facilitar que jóvenes que están finalizando la secundaria puedan acceder a oportunidades laborales para sostener estudios terciarios o universitarios, o afrontar sus gastos cotidianos. Inserción laboral temprana : acceder a empleos vinculados al transporte de mercadería, mensajería, reparto a domicilio o emprendimientos familiares.

: acceder a empleos vinculados al transporte de mercadería, mensajería, reparto a domicilio o emprendimientos familiares. Seguridad jurídica y cobertura de seguros: garantizar un marco legal en casos de accidentes para que las aseguradoras puedan dar cobertura y resarcir a las víctimas.

Operativo Navidad controles de tránsito Control de tránsito. Imagen ilustrativa.

Cuándo se debatirá este proyecto en la Legislatura

La Legislatura se encuentra en el periodo extraordinario de sesiones, es por eso que esta propuesta deberá esperar al 1° de mayo, cuando inician las ordinarias, para comenzar su tratamiento. "Ahí se pedirá la preferencia con despacho, ya se pidió ahora el estado parlamentario", explicó su autora.

Mientras tanto, De Marchi indicó que ya comenzó a mantener conversaciones con distintas áreas y organizaciones que trabajan en la temática y agregó que también analiza experiencias de ONG que brindan formación en escuelas secundarias para reforzar la educación vial y llevar a la práctica este tipo de contenidos entre los jóvenes.

La iniciativa deberá pasar por comisiones, donde se buscarán los consensos necesarios para después llegar al recinto. Al tratarse de la modificación de una ley, en este caso la de tránsito, se debatirá en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).