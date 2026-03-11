Manuel Adorni justificó el viaje de su esposa a Estados Unidos en el avión presidencial. Foto: Noticias Argentinas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , explicó la presencia de su esposa, Bettina Angeletti , en el avión presidencial rumbo a Estados Unidos , hacia donde viajó días atrás la comitivia oficial de Javier Milei . El funcionario habló al respecto durante una entrevista el martes.

Adorni confirmó la presencia de su pareja en la aeronave oficial y señaló que ella ya tenía previsto viajar a Miami , aunque ese plan se había postergado. “Mi mujer estaba en el avión presidencial”, declaró, luego de que la oposición presentara un pedido de informe para pedirle explicaciones al Gobierno nacional .

“Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó . La verdad es que era mi deseo que me acompañe ”, sostuvo el jefe de Gabinete.

Según el funcionario, el hecho de que su esposa haya viajado en el avión presidencial no implicó un costo adicional para el Estado . “ Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado . Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, añadió.

MANUEL ADORNI Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

Por qué Manuel Adorni viajó a Estados Unidos

El funcionario participó de la Argentina Week 2026, el evento que se desarrolla del 9 al 12 de marzo en Estados Unidos, donde también cuestionó al peronismo y lo acusó de haber convertido al país en una “tierra arrasada” durante sus años de gestión, informó Noticias Argentinas.

Milei viajó también junto a Karina Milei, secretaria General; Pablo Quirno, canciller, y a los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Capital Humano, Sandra Pettovello; y de Salud, Mario Lugones, por su desempeño laboral. También invitió a un grupo de gobernadores, entre ellos, Alfredo Cornejo.

A excepción de Pettovello, Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Segurida) y Carlos Presti (Defensa), el resto del Gabinete se encuentra presente en la Argentina Week.