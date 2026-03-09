Javier Milei, junto a gobernadores, inaugura la Argentina Week 2026.

El presidente Javier Milei dejó Miami para comenzar su actividad en New York , Estados Unidos , donde además de impulsar inversiones en el país, mostrará su apoyo a Israel en medio del conflicto bélico en Medio Oriente . Cómo será la agenda del mandatario y su comitiva .

Milei viajó junto a Karina Milei , secretaria General; Manuel Adorni ; jefe de Gabinete; y Pablo Quirno , canciller, y se hospeda en un hotel de cinco estrellas ubicado en la V Avenida.

Crisis global La advertencia de Guelar sobre el conflicto con Irán que involucra a Argentina

Previamente, durante la mañana de este domingo, visitó la Tumba del rebe de Lubavitch, Menajem Mendel Schneerson , actividad que ya ha realizado en otros viajes. Milei llegó acompañado por su hermana y permaneció algunos minutos rezando frente al lugar, considerado sagrado por seguidores del movimiento jasídico Jabad.

El Presidente iniciará una semana con actividades en Estados Unidos y en Chile . Inaugurará formalmente el evento que se realizará en Nueva York, Argentina Week 2026 , y luego participará de la asunción presidencial de su par chileno, José Antonio Kast .

trump milei Javier Milei y Donald Trump.

El sábado pasado, el mandatario participó de la sesión inaugural del plan geopolítico Escudo de las Américas, donde fue elogiado de nuevo por Donald Trump y mantuvo una reunión bilateral clave con Scott Bessent, secretario del Tesoro.

La agenda de Javier Milei de esta semana

Esta gira internacional comenzará este lunes, con una disertación del Presidente de la Nación en Yeshiva University, la institución de educación superior judía más importante del mundo, fundada en 1886. Posteriormente, concluirá la jornada con un discurso en una Gala Anual J100 de The Algemeiner, un evento benéfico destacado en Nueva York que reconoce a las personas más influyentes en la vida judía y el apoyo a Israel.

Por otra parte, el martes mantendrá una reunión con el CEO de JP Morgan, Jaime Dimon, e inaugurará la Argentina Week 2026, el encuentro que impulsa inversiones económicas y financieras, con el objetivo de fortalecer el vínculo del país con los principales bancos de inversión de Wall Street.

El evento se realizará del 9 al 12 del mes y contará con la presencia de distintos gobernadores: Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Javier Milei viaja a Chile

Ese mismo día, Milei partirá a Santiago de Chile, junto a su gabinete, donde tiene previsto llegar antes de medianoche. El miércoles 11, asistirá a la ceremonia de asunción presidencial de Kast, el jefe de Estado recientemente electo, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, informó Noticias Argentinas.

La visita del mandatario argentino busca ratificar la consolidación política con el nuevo gobierno chileno; meses antes de la asunción, ambos líderes habían acordado trabajar en una agenda común sobre seguridad, migración y reactivación económica.

El jueves 12, Milei ya se encontrará en suelo argentino y, posiblemente, realice una serie de reuniones en Casa Rosada con su gabinete para delimitar las acciones que llevará su gestión las próximas semanas. Para el viernes, la agenda del Presidente contempla su participación en la jornada de cierre de Expoagro 2026 (Edición YPF Agro), especialmente significativa, ya que celebra el 20° aniversario de la megamuestra agroindustrial a cielo abierto más importante de la región.