Milei apuntó contra la oposición, defendió el ajuste y anticipó una campaña del miedo para 2027

El presidente advirtió este martes que en la previa a las elecciones del año próximo habrá “campañas negativas de los movimientos de izquierda para atacar la libertad y sembrar el miedo”. Javier Milei disertó en en el Congreso Anual 2026 del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y volvió a apuntar contra la oposición y brindó definiciones sobre los planes económico.

“Lo intentaron en 2023 y no tengo dudas de que lo van a intentar el año que viene para que haya soluciones más colectivistas”, sostuvo Milei al iniciar su discurso. El mandatario anticipó que “la inflación va a seguir bajando, y sucedió gracias al ajuste. Todo esto lo logramos sin devaluar, sin plan Bonex. Nos empeñamos por cuidar las cuentas públicas”, y se quejó una vez más de la oposición: “Hay que decirlo sin miedo: el año pasado intentaron un golpe de Estado y les salió mal”.

“Quisieron sabotear el programa económico votando en contra del programa de equilibrio fiscal , intentaron siete juicios, trataron de hacer un caos en la calle y con convivencia con periodistas y empresarios intentaron voltear un programa que les trae progreso económico a los argentinos. Nos quieren seguir hundiendo pero le ganamos por 17 puntos al siniestro kirchnerismo”, vociferó.

El Presidente @JMilei , ante el Congreso Anual 2026 del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), desmonta la campaña del miedo de la izquierda, recuerda que en 2023 prometieron el apocalipsis y no acertaron en nada, y lanza la advertencia de que lo van a volver a… pic.twitter.com/SLC574ekTJ

El discurso de Milei con la economía como eje nuevamente

En torno a la velocidad del ajuste, el Presidente subrayó que “a la suba de la recaudación habrá baja de impuestos. Pero tiene una base alta para el Estado. La gente quiere seguros para cubrirse ante eventualidades”.

En esa línea, comenzó a dar detalles de su plan de seguros para quitarle peso al Estado, que "es un gran gestor de seguros". "Esa idea la discutimos en profundidad en Gabinete ampliado el 25 de mayo”, dijo.

Y expresó que con “su revolución de los seguros” los individuos “tendrán mejor calidad de vida y la contracara sea menos impuestos y podamos crecer más. Es un tema importante. Hoy no van a cambiar las condiciones, es un proceso, va a tener un ordenamiento y secuncialidad para que el mercado se expanda y que lo haga sin tensiones. Ante las dificultades, el Estado debe proveer salud y educación, pero es un prestador de seguros que tiende a fallar cuando más se lo precisa”.

Desde su visión, “el Estado falló durante la pandemia”. “Nos costó carísimo en términos de vidas humanas: esto lo tenemos que tener presente”, lamentó. “Por eso queremos crear instrumentos que resuelvan problemas. Si entendemos esto vamos a entender la perversión de los que agitan la campaña del miedo”, comentó.

Embed El Presidente @JMilei sentencia que Argentina no tuvo mala suerte sino pésimos gobernantes durante 100 años y que por primera vez hay un gobierno que hace las cosas bien, con los resultados acompañando y la promesa de pasarlos por arriba en octubre: “Si ustedes revisan las… pic.twitter.com/nru7Gn8dFK — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) June 3, 2026

También habló de Monsters Inc., una película de Disney en el que los protagonistas, unos monstruos, se dedican a asustar a niños. “Es una fabulosa. El día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas este país va a ser grande nuevamente”, comentó. La frase despertó algunos aplausos entre los presentes. Las expresiones a favor del discurso presidencial fueron muy escasas, tal como sucedió cuando le tocó exponer en el Latin American Forum en Parque Norte.

Después, volvió a cuestionar a la oposición, que desde su visión “fomentó una corrida cambiaria”. También valoró su gestión: “Hicimos cosas que no pudo hacer nadie y en seis meses”. Por eso podemos ver un país en el sendero del crecimiento, con baja de la inflación y riesgo país. Sacamos a 14 millones de personas de la pobreza”. Y prometió crecimiento económico a partir de ahora. “El año que viene los vamos a pasar por arriba y se van a consolidar las ideas de la libertad”, sostuvo.

Javier Milei en el Congreso Anual 2026 del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) El Presidente volvió a culpar a la oposición por los movimientos desestabilizadores de la economía. X @LLibertadAvanza

Además de criticar a la oposición en términos políticos, arremetió contra las regulaciones: “son una violación al derecho de propiedad. Y la presión impositiva que aniquila el incentivo a invertir”.

Milei habló de las reformas estructurales como a eliminación de “obstáculos”. “Hicimos las más grandes de toda la historia con el DNU 70/2023 y la Ley Bases. Ya hicimos más de 15 mil reformas, somos el Gobierno más reformista de la historia”. En relación a la ley de reforma laboral, dijo que permitirá la creación de empleo.