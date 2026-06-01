Javier Milei volvió a defender a Israel y denunció una alianza entre la izquierda y el "terrorismo islamita"

El mandatario habló en la inauguración del primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.

En medio de una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente , el presidente Javier Milei volvió a expresar un fuerte respaldo a Israel y advirtió sobre el crecimiento del antisemitismo a nivel global.

El mandatario fue el principal orador en el primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), realizado en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires, donde planteó que Israel cumple un rol central en el escenario internacional .

Durante su discurso, Milei aseguró que la defensa de Israel no solo responde a una cuestión geopolítica, sino también "moral" .

“ Israel es el bastión de Occidente. Si cayera, luego viene Occidente ”, afirmó el Presidente, quien sostuvo que se trata de “una causa justa” que debe ser defendida tanto desde valores como desde intereses estratégicos.

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En ese marco, advirtió sobre la presunta existencia de “una alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamita”, a la que definió como una de las expresiones actuales del antisemitismo.

Advertencia de Javier Milei por el avance del antisemitismo

El jefe de Estado planteó que el antisemitismo no desapareció tras la Segunda Guerra Mundial, sino que se transformó. “A 81 años del fin de la guerra, el antisemitismo global no retrocedió, tan solo se reorganizó”, sostuvo, y agregó que el silencio frente a este fenómeno “no es una opción”.

El antisemitismo global no retrocedió, tan solo se reorganizó El antisemitismo global no retrocedió, tan solo se reorganizó

Además, consideró que el ataque de Hamas del 7 de octubre marcó un punto de inflexión al visibilizar un conflicto que, según su mirada, permanece vigente.

Para Milei, el rechazo al pueblo judío está estrechamente vinculado con el rechazo a los valores occidentales, y advirtió que ese fenómeno también puede impactar en la región.

Javier Milei en la inauguración del primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto 01-06-26 Javier Milei habló en la inauguración del primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Foto: Presidencia

Las medidas del Gobierno argentino en política internacional

El Presidente defendió las decisiones adoptadas por su gestión en relación con el conflicto en Medio Oriente y la lucha contra el terrorismo.

Entre ellas, destacó la declaración de Hamas, la Guardia Revolucionaria iraní y las Fuerzas Quds como organizaciones terroristas, así como su incorporación al registro de entidades vinculadas al financiamiento del terrorismo.

También recordó la expulsión del encargado de negocios de Irán en Argentina y la firma de acuerdos de cooperación con Israel y otros países aliados.

Milei vinculó estas medidas con la historia reciente del país, al señalar que Argentina fue escenario de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, hechos que —según afirmó— siguen demandando justicia.

Argentina al frente de la IHRA

Durante el encuentro, el mandatario celebró que Argentina se haya convertido en el primer país de América Latina en presidir la IHRA, una organización integrada por más de 40 países.

Calificó esta designación como un “orgullo profundo” y la interpretó como una oportunidad para que la región tome una posición activa en la defensa de los derechos humanos y la memoria histórica.

Embed El Presidente @JMilei, en el primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), organización internacional conformada por más de 40 países que este año preside la República Argentina, destaca la doble historia de Argentina con el Holocausto —al… pic.twitter.com/7ACSVysghZ — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) June 1, 2026

En ese contexto, anunció que la Cancillería impulsará iniciativas para preservar y facilitar el acceso a archivos vinculados con el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial.

Un contexto internacional en tensión

Las declaraciones del Presidente se produjeron en paralelo a una reactivación del conflicto en Medio Oriente. En las últimas horas, Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos, en un escenario marcado por nuevas tensiones con Israel y denuncias por violaciones al alto el fuego en la región.

Este contexto refuerza la centralidad del conflicto en la agenda internacional y le da mayor peso político a la postura adoptada por el Gobierno argentino.