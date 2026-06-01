Antes de llegar a Mendoza, Patricia Bullrich se planta contra Milei y rechaza una orden de Casa Rosada

A horas de su arribo a Mendoza, la senadora nacional Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional y confirmó que no apoyará el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli , una decisión impulsada por el presidente Javier Milei .

La postura introduce un nuevo foco de tensión dentro del oficialismo , ya que se trata de la jefa del bloque en el Senado y su voto podría ser clave en la sesión prevista para esta semana. Igualmente, no es la primera vez que la exministra de Seguridad se planta contra una decisión de Casa Rosada .

En un extenso mensaje en redes sociales, Bullrich explicó que ya le comunicó su decisión al Presidente y que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” frente a la medida.

“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente para proponer y retirar pliegos, pero expresar mis principios también forma parte de mi responsabilidad como dirigente ”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2061568504101319059&partner=&hide_thread=false Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal.



Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2026

Al mismo tiempo, buscó bajar el tono del conflicto interno y ratificó su respaldo al rumbo del Gobierno. “Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación que está impulsando Milei”, afirmó.

En esa línea, consideró que la diferencia “no debilita el rumbo, sino que lo fortalece” y defendió el debate interno como parte del proceso político. No obstante, la movida seguramente no será bien leída por los hermanos Milei, que desde hace tiempo miran de reojo la "autonomía" de la jefa de bancada en la Cámara Alta.

El caso Michelli y la decisión del Gobierno que cuestionó Bullrich

El conflicto se originó luego de que el Poder Ejecutivo solicitara el retiro del pliego de Michelli, quien había sido postulada como jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata.

La candidata ya contaba con las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos del Senado para avanzar hacia su aprobación, pero el oficialismo frenó el proceso.

El principal cuestionamiento radica en su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, quien investigó temas sensibles para el Gobierno, como el caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La decisión de retirar el pliego fue impulsada desde la Casa Rosada y formalizada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el mismo que había enviado el pliego al Senado días atrás.

jueza María Verónica Michelli, senado de Argentina Patricia Bullrich se opone al retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli. Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina

El episodio expone las diferencias dentro del oficialismo, especialmente entre Bullrich y el sector que responde a Karina Milei. La postura de la senadora se suma a otros cruces recientes, como cuando pidió públicamente que Adorni presentara su declaración jurada para despejar sospechas.

El retiro del pliego deberá ser votado en el recinto, donde se requiere mayoría simple. En ese escenario, la decisión de Bullrich abre interrogantes sobre si el Gobierno contará con los votos suficientes para avanzar con la medida. La sesión está prevista para este jueves.

La visita de Patricia Bullrich a Mendoza en medio de las críticas a medidas de Milei

Bajo ese escenario, la expresidenta del PRO se presentará en Mendoza este martes, cuando comparta un acto en un hotel céntrico con la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. Será durante el panel de cierre de la primera jornada de la White Hat Conference 2026.

Se especula que durante la visita, Bullrich mantenga reuniones privadas con dirigentes de Cambia Mendoza, mientras se discuten candidaturas para las elecciones 2027. La senadora será recibida por la vicegobernadora (a cargo de la gobernación por el viaje de Alfredo Cornejo a Europa) Hebe Casado, una de las principales referentes del bullrichismo en la Provincia.

29 de Setiembre de 2025, Patricia Bullrich y Luis Petri en Mendoza, gendarmería nacional, inauguración sede Puente de Hierro. Cornejo La última visita de Patricia Bullrich a Mendoza fue el 29 de septiembre de 2025. Foto: Cristian Lozano

Una de las tantas alternativas electorales que se manejan en Casa de Gobierno es que Cornejo acompañe en una eventual fórmula para la presidencia a la exministra de Seguridad, en una posible "gran interna" de un espacio de centro derecha que contenga a La Libertad Avanza, el radicalismo y al PRO, entre otros.

La última vez que Bullrich llegó a la Provincia fue en septiembre de 2025, cuando aún ocupaba el cargo de ministra, donde compartió algunas actividades con Cornejo, el por entonces ministro de Defensa Luis Petri y Casado, entre otros dirigentes/funcionarios locales.