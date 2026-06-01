Qué proyectos presentaron en la Legislatura de Mendoza los nuevos diputados y senadores.

A un mes de la renovación de mitad de las bancas de la Legislatura de Mendoza , algunos de los nuevos senadores y diputados comenzaron a presentar proyectos , principalmente pedidos de informes al Poder Ejecutivo y declaraciones de interés , mientras que otros ingresaron iniciativas para modificar leyes vigentes .

El pasado 1° de mayo asumieron los legisladores electos , lo que modificó el mapa político con la incorporación de radicales y petristas, que consolidaron la mayoría oficialista en ambas cámaras ; libertarios que armaron bloques propios; y peronistas que consolidaron la fragmentación interna del espacio. Luego de conformar las comisiones, hay quienes empezaron a mostrar su agenda .

Qué hicieron los nuevos legisladores desde que asumieron

Entre los nuevos integrantes de la Casa de las Leyes hay exfuncionarios municipales y provinciales, outsiders y referentes territoriales ligados a los intendentes, como también senadores y diputados que renovaron sus bancas o pasaron de una Cámara a la otra. A continuación, un repaso de los proyectos presentados hasta el momento por las "nuevas caras" de la Legislatura.

Senadores

En el Senado, una de las iniciativas oficialistas que más impacto podría tener si se sanciona es la de Néstor Majul (CM), quien planteó una reforma parcial de la Constitución provincial -artículos 70 y 78- para eliminar las elecciones legislativas de medio término y modificar el sistema actual con la renovación total de los legisladores cada cuatro años, junto con la elección de gobernador.

Desde su llegada a la Legislatura, Majul también pidió declarar de interés la obra "Mi viaje en tiempo de pandemia", de la autora Lilian Farías. En el mismo sentido, Leonardo Yapur (CM) solicitó a sus pares destacar el evento Innovaton, organizado por la Cámara Joven de San Rafael.

Senado, Legislatura, Don Luis Cámara de Senadores.

Entre los nuevos senadores que impulsaron textos está Omar Parisi (FP), que junto a Félix González presentó un proyecto para crear una "Comisión Bicameral para la reforma y actualización del régimen municipal", además de solicitar a los legisladores nacionales por Mendoza que se opongan al recorte en el Régimen de Zona Fría, que ya tiene media sanción del Congreso.

María Pía Fanelli (LLA), a su vez, pidió declarando de interés el evento del Padre Guilherme que será en octubre en el parque Dueño del Sol de Junín.

Diputados

En la Cámara de Diputados, uno de los más activos es Lucas Ilardo (FP), quien ya conoce lo que es ocupar una banca. Impulsó diversas propuestas, tanto de ley como pedidos de informes y reconocimientos. Una de ellas apunta a crear el Registro de Hogares con Pobreza Energética y un Subsidio Provincial de Emergencia contra la Pobreza Energética para asistir a familias que destinan al menos el 10% de sus ingresos al pago de servicios esenciales como gas, electricidad o garrafas. El financiamiento previsto incluye partidas del Fondo Provincial de Compensación Tarifaria, regalías petroleras y aportes del Tesoro provincial.

Además, Ilardo utilizó su rol como diputado para expresar preocupación por el recorte en el Régimen de Zona Fría y realizar pedidos de informes al Ejecutivo sobre siniestros viales y el establecimiento de internación intermedia de Godoy Cruz. También presentó declaraciones de interés para reconocer las trayectorias de los periodistas fallecidos Jorge “Coco” Yáñez, Cristian Ortega y Walter Carbone, como también la vida y obra del artista Julio Le Parc.

Su compañera de bloque Lidia Quintana, en tanto, busca crear el programa “No compres objetos robados”, orientado a desalentar la comercialización de bienes obtenidos de manera ilegal, y modificar la Ley 9024 para incorporar el certificado de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al sistema digital Mendoza por Mí. Además, la diputada pidió la construcción de una rotonda en la intersección de calles Lavalle y Paso Hondo, en Las Heras, y mejoras para el Centro de Salud Nº 136 Juan Minett, ubicado en El Resguardo.

06 de Mayo de 2027, Sesión Diputados, recinto legislatura, legisladores, bloque justicialista Cámara de Diputados. Foto: Cristian Lozano

El diputado Matías Montes (PJ), por su parte, presentó un proyecto de ley orientado a fortalecer la seguridad vial mediante medidas preventivas vinculadas al uso de motocicletas, ciclomotores y bicicletas. Propuso que toda venta de motos incluya obligatoriamente dos cascos reglamentarios -para conductor y acompañante- y que las bicicletas se comercialicen con un casco protector. Asimismo, planteó una exención del 50% sobre la alícuota por Ingresos Brutos como incentivo fiscal para los comerciantes.

Montes también realizó diversos pedidos de informes sobre: mantenimiento de cauces aluvionales, infraestructura y funcionamiento del hospital Alfredo Metraux, situación de la línea telefónica 102, entre otros. También pidió declarar de interés el reconocimiento nacional obtenido por la Municipalidad de Maipú como "Ciudad líder en gestión eficiente".

Otra de las nuevas caras en Diputados es Cecilia Soler (LLA), quien impulsó una modificación en el régimen de medidas de protección previsto en el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar de Mendoza "a fin de incorporar pautas específicas para el dictado y control de las prohibiciones de acercamiento cuando involucren a niños, niñas y adolescentes". Según la libertaria, cuando la Justicia prohíbe el acceso de un denunciado a los lugares donde permanecen las víctimas, lo hace extensivo automáticamente a niños "aun cuando no exista una valoración específica sobre ellos".

06 de Mayo de 2027, Sesión Diputados, recinto legislatura, legisladores Cámara de Diputados. Foto: Cristian Lozano

El petrista Carlos Ponce (CM) propuso la creación del Sistema de Transparencia Activa del Gasto Público -a los fines de garantizar el acceso ciudadano a información vinculada con la ejecución y el destino de los recursos provinciales- y los reconocimientos para los deportistas Gonzalo Gajdosech y Lorena Florencia Cuello.

Griselda Petri (CM), por su parte, quiere declarar de interés la 9ª edición del Congreso de Mujeres Protagonistas Encendidas, en el marco del centenario de la Iglesia Alameda. A su vez, Jorge Zingaretti (CM) presentó una iniciativa para modificar el artículo 20 de la Ley 7361, que regula la composición del Directorio de la Caja de Previsión para profesionales de la Agrimensura, Arquitectura, Ingeniería, Geología y Técnicos de la Construcción e Industria de Mendoza.