A los 97 años murió el mendocino Julio Le Parc, el maestro de la luz, el color y la la interacción

“Optimismo siempre”, decía la frase con la que concluía el video que difundió en plena cuarentena, en 2020. La filmación mostraba a Julio Le Parc trabajando, limpiando y cocinando en su casa-estudio de Cachan, en las afueras de París.

La misma donde vivió desde 1958 hasta su muerte ocurrida hoy, a los 97 años, como consecuencia de un progresivo deterioro de su salud que lo obligó en los últimos años a resignar sus viajes por el mundo. El próximo 11 de junio iba a inaugurar una gran retrospectiva en la Tate de Londres.

“Luchó hasta el final, estaba muy ilusionado con esa muestra, que iba a inaugurar para invitados el 8 de junio, y él quería ir” confirmó Yamil Le Parc desde un tren que lo llevaba de Londres, donde estaba organizando el montaje, a París, donde su padre estaba internado desde hace dos días en el Hospital Americano. “Murió hace dos horas, de viejo. Hacía un mes que no podía comer. Habrá velorio, pero todavía no sabemos cuándo”.

Gran parte de esa educación fue informal. Después de una infancia humilde en Palmira , en una casa sin agua corriente, el hijo de una costurera y de un empleado del ferrocarril descubrió en Buenos Aires un mundo lleno de oportunidades. Tras haber aprobado tres años en la Escuela Manuel Belgrano y el primero de la Pueyrredón , aún era un adolescente cuando decidió abandonar todo. “Era como un rechazo de lo establecido socialmente -recordó en la citada entrevista-, que en mí se reflejaba en buena parte en la academia: la rigidez de los planes de estudio, el sistema de celadores... Hice muchas cosas en esos años de intervalo”.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "##Dolor | “Optimismo siempre”, decía la frase con la que concluía el video que difundió en plena cuarentena, en 2020. La filmación mostraba a Julio Le Parc trabajando, limpiando y cocinando en su casa-estudio de Cachan, en las afueras de París. La misma donde vivió desde 1958 hasta su muerte ocurrida hoy, a los 97 años, como consecuencia de un progresivo deterioro de su salud que lo obligó en los últimos años a resignar sus viajes por el mundo. El próximo 11 de junio iba a inaugurar una gran retrospectiva en la Tate de Londres. “Luchó hasta el final, estaba muy ilusionado con esa muestra, que iba a inaugurar para invitados el 8 de junio, y él quería ir” confirmó Yamil Le Parc desde un tren que lo llevaba de Londres, donde estaba organizando el montaje, a París, donde su padre estaba internado desde hace dos días en el Hospital Americano. “Murió hace dos horas, de viejo. Hacía un mes que no podía comer. Habrá velorio, pero todavía no sabemos cuándo”. Más noticias en sitioandino.com #LeParc #fallecimiento #Mendoza"

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Después de cumplir con el servicio militar fue contratado como portero en el Teatro Colón. También colaboró de varias formas –incluso actuando como extra- en el Teatro de los Independientes, antecedente del Payró. Luego se volvió a anotar en la escuela de Bellas Artes, donde estudiaba de noche después de trabajar durante el día. Allí llegó a presidir el movimiento de estudiantes que impulsó varios cambios en la renovación del programa educativo.

A mediados de 1958, tras haber hallado inspiración en las obras de artistas concretos y en textos de Piet Mondrian traducidos en la Escuela Nacional de Bellas Artes, visitó una muestra que marcaría un antes y un después en su carrera. El Museo Nacional de Bellas Artes, dirigido entonces por Jorge Romero Brest, expuso pinturas abstractas en blanco y negro de Victor Vasarely, considerado el “abuelo del arte óptico”. El shock fue instantáneo.

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Esas obras de gran formato no sólo impulsaron su búsqueda de transformar de manera radical el vínculo del espectador con las obras de arte, sino también su deseo de viajar a Europa. Desde París sintió llegar el aire fresco que ponía en crisis la noción de autoría, el rol protagónico de la pintura de caballete y la concepción ilusionista de la representación. A fines de ese mismo año logró viajar con una beca a la capital francesa, donde se radicó desde entonces.

Pronto lo siguieron sus compañeros de estudio Francisco Sobrino, Horacio García Rossi, Héctor García Miranda, Sergio Moyano y Hugo De Marco, quienes integrarían junto con colegas franceses desde 1960 hasta 1968 el Grupo de Investigación de Arte Visual (GRAV). “Trabajábamos con intensidad, a veces hasta las seis de la mañana, con lo poco que teníamos. No teníamos dinero, pero teníamos un lápiz, un cuaderno... Comprábamos un pedacito de cartón, unos tubitos de témpera negra y sacábamos de eso lo mejor”.

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Con materiales y mecanismos simples que lograban grandes efectos, y mientras formaba una familia con Martha Le Parc –artista fallecida en marzo de 2025, con quien fue padre de Juan, Yamil y Gabriel-, el joven mendocino no sólo impulsó a través del GRAV impactantes experimentaciones ópticas y cinéticas, sino que también promovió la interacción con las obras: la propuesta era rebelarse contra el orden establecido y asumir la incertidumbre propia de la vida. De esta manera, el grupo se adelantó medio siglo a la horizontalidad característica de la era de las redes sociales. En los últimos años, con ayuda de sus hijos, Le Parc llegó a impulsar su propio museo con obras de arte virtual.

Para Le Parc, el público era tan importante como el artista, su creación, el crítico, el galerista, el curador, el coleccionista o el director del museo. “Si un espectador se da cuenta de que es tomado en consideración por las obras expuestas, que le dan algo, quizá pueda decir después: ¿Por qué en otros lugares no recibo esto?”, opinaba este hombre pícaro, elegante y seductor.

Su labor pionera sería reconocida en 2022 con premios como los Konex de Platino y Brillante, y se reflejaría en grandes muestras internacionales como las que le dedicaron el Palais de Tokyo y Casa Daros (2013), el Pérez Art Museum Miami (2016/17) y el Met Breuer de Nueva York (2018/19). En 2021, mientras Tokio era sede de los Juegos Olímpicos, intervino la fachada del edificio Maison Hermès en esa ciudad con la colorida obra titulada La larga marcha. “No fui a París para hacer una carrera, sino para seguir aprendiendo –explicó-. Y, cuando llegué, me di cuenta de que lo que podía aprender tenía que salir de adentro mío”.