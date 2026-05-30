30 de mayo de 2026
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Esclerosis múltiple

Día Mundial de la Esclerosis Múltiple: por qué se recuerda hoy, 30 de mayo

Cada 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. En la nota, conocé el origen de la efeméride.

Día Mundial de la Esclerosis Múltiple: por qué se recuerda hoy, 30 de mayo

Día Mundial de la Esclerosis Múltiple: por qué se recuerda hoy, 30 de mayo

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una fecha reconocida internacionalmente que busca visibilizar esta enfermedad y promover la reflexión sobre su impacto en la vida de quienes la padecen. A continuación, todos los detalles.

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Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

Día Mundial de la Esclerosis Múltiple: concientización, origen y objetivo de la efeméride

Cada 30 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple con el objetivo de concientizar a la población sobre esta enfermedad neurológica que afecta a más de dos millones de personas en todo el mundo.

Esta efeméride fue impulsada en 2009 por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, con el propósito de fomentar la solidaridad, la comprensión y el apoyo hacia las personas que conviven con esta condición.

¿Qué es la esclerosis múltiple?

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica que afecta principalmente a personas jóvenes, generalmente entre los 20 y 40 años, y presenta una mayor incidencia en mujeres.

Se origina en el sistema nervioso central, afectando el cerebro y la médula espinal. La enfermedad daña la mielina, una sustancia grasa que recubre y protege las fibras nerviosas, lo que interfiere en la correcta transmisión de los impulsos eléctricos entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Síntomas de la esclerosis múltiple

  • Debilidad muscular
  • Alteraciones visuales
  • Sensación de hormigueo, picazón, pinchazos o entumecimiento
  • Problemas de memoria y pensamiento
  • Dificultades de coordinación y equilibrio
  • Fatiga

Estos síntomas requieren un abordaje multidisciplinario para prevenir complicaciones, acompañar la evolución de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 30 de mayo, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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