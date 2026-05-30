Día Mundial de la Esclerosis Múltiple: por qué se recuerda hoy, 30 de mayo

Cada 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple , una fecha reconocida internacionalmente que busca visibilizar esta enfermedad y promover la reflexión sobre su impacto en la vida de quienes la padecen. A continuación, todos los detalles.

Cada 30 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple con el objetivo de concientizar a la población sobre esta enfermedad neurológica que afecta a más de dos millones de personas en todo el mundo.

Esta efeméride fue impulsada en 2009 por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple , con el propósito de fomentar la solidaridad, la comprensión y el apoyo hacia las personas que conviven con esta condición.

¿Qué es la esclerosis múltiple?

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica que afecta principalmente a personas jóvenes, generalmente entre los 20 y 40 años, y presenta una mayor incidencia en mujeres.

Se origina en el sistema nervioso central, afectando el cerebro y la médula espinal. La enfermedad daña la mielina, una sustancia grasa que recubre y protege las fibras nerviosas, lo que interfiere en la correcta transmisión de los impulsos eléctricos entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Síntomas de la esclerosis múltiple

Debilidad muscular

Alteraciones visuales

Sensación de hormigueo, picazón, pinchazos o entumecimiento

Problemas de memoria y pensamiento

Dificultades de coordinación y equilibrio

Fatiga

Estos síntomas requieren un abordaje multidisciplinario para prevenir complicaciones, acompañar la evolución de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 30 de mayo, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.