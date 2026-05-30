Día Mundial de la Esclerosis Múltiple: por qué se recuerda hoy, 30 de mayo

Cada 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una fecha reconocida internacionalmente que busca visibilizar esta enfermedad y promover la reflexión sobre su impacto en la vida de quienes la padecen. A continuación, todos los detalles.
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Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple: concientización, origen y objetivo de la efeméride
Cada 30 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple con el objetivo de concientizar a la población sobre esta enfermedad neurológica que afecta a más de dos millones de personas en todo el mundo.
Esta efeméride fue impulsada en 2009 por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, con el propósito de fomentar la solidaridad, la comprensión y el apoyo hacia las personas que conviven con esta condición.
¿Qué es la esclerosis múltiple?
La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica que afecta principalmente a personas jóvenes, generalmente entre los 20 y 40 años, y presenta una mayor incidencia en mujeres.
Se origina en el sistema nervioso central, afectando el cerebro y la médula espinal. La enfermedad daña la mielina, una sustancia grasa que recubre y protege las fibras nerviosas, lo que interfiere en la correcta transmisión de los impulsos eléctricos entre el cerebro y el resto del cuerpo.
Síntomas de la esclerosis múltiple
Debilidad muscular
Alteraciones visuales
Sensación de hormigueo, picazón, pinchazos o entumecimiento
Problemas de memoria y pensamiento
Dificultades de coordinación y equilibrio
Fatiga
Estos síntomas requieren un abordaje multidisciplinario para prevenir complicaciones, acompañar la evolución de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.