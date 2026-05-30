Cuyo da un paso histórico para que la tonada sea reconocida por la Unesco

En un hecho considerado histórico para la cultura regional , las provincias de Cuyo ( Mendoza, San Juan y San Luis) presentaron formalmente la candidatura de la tonada cuyana para integrar la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco .

La iniciativa fue oficializada este viernes 29 de mayo durante un encuentro realizado en la sede de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza , donde autoridades de las tres provincias ratificaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para lograr el reconocimiento internacional de una de las expresiones más representativas de la identidad cuyana.

Del encuentro participaron el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca ; el ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto ; y la secretaria de Cultura de San Juan, Analía Vilches .

A través de una presentación conjunta dirigida al Comité Argentino del Patrimonio Cultural Inmaterial , dependiente de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la Unesco, las provincias manifestaron formalmente su voluntad de avanzar en el proceso de evaluación de esta manifestación artística con más de 200 años de historia.

El siguiente paso será trabajar en la elaboración del expediente técnico definitivo que deberá ser elevado ante la Unesco para su consideración.

image

La tonada, una expresión central de la identidad de Cuyo

Mucho más que un género musical, la tonada cuyana constituye una de las expresiones culturales más profundas de la región. Nacida de la convergencia de tradiciones hispanoamericanas, influencias andinas y expresiones criollas, ha acompañado durante generaciones la vida cotidiana de los cuyanos, formando parte de celebraciones, reuniones familiares, serenatas y encuentros populares.

Interpretada tradicionalmente con guitarras, guitarrones y requintos, la tonada se caracteriza por su ritmo pausado, su tono melancólico y sus letras construidas sobre versos octosílabos que evocan el amor, el paisaje, la vida rural y el arraigo a la tierra.

“La tonada constituye una forma de comunicación espiritual y colectiva que expresa la relación del hombre con su tierra y con su historia”, señala el documento presentado por las provincias.

El valor del cogollo y el grito cuyano

La candidatura también pone el foco en dos elementos distintivos de esta tradición. Por un lado, el cogollo, una dedicatoria poética improvisada por el cantor para homenajear a una persona presente durante una reunión o celebración. Tradicionalmente, ese gesto es correspondido con un brindis, generalmente acompañado por una copa de vino.

Por otro, el grito cuyano, una expresión espontánea nacida del sentimiento popular que simboliza la alegría, la fraternidad y el sentido de pertenencia a la región.

Ambos elementos forman parte del patrimonio intangible que las provincias buscan preservar y proyectar hacia el mundo.

image

Una tradición que resistió el paso del tiempo

A pesar de las transformaciones culturales y del avance de las industrias musicales masivas, la tonada cuyana logró mantenerse vigente gracias a la transmisión oral y al trabajo sostenido de músicos, poetas, investigadores y comunidades locales.

Su importancia ya fue reconocida mediante diferentes normativas provinciales y regionales, entre ellas:

Mendoza: Ley Provincial 7.589 (2006).

San Luis: Ley II-1066-21 (2021).

San Juan: Ley 2.334-F (2021).

Parlamento de Cuyo: Resolución 03/2025, que la declaró parte integrante del Patrimonio Cultural Intangible de la región.

A estos reconocimientos se suman declaraciones institucionales impulsadas por la Universidad Nacional de San Luis y la Municipalidad de Villa Mercedes.

Un reconocimiento para toda la región de Cuyo

Desde las tres provincias destacaron que el eventual reconocimiento de la Unesco no sólo contribuirá a preservar la tonada cuyana para las futuras generaciones, sino que también permitirá visibilizar a nivel internacional una de las expresiones culturales más auténticas y representativas del oeste argentino.

La candidatura busca convertir a la tonada en un símbolo universal del patrimonio vivo de Cuyo, reafirmando el valor de una tradición que sigue emocionando, reuniendo y contando la historia de su pueblo a través de la música.