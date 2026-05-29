Por qué Argentina celebra el Día del Bicicletero cada 29 de mayo: la historia de un mendocino

Cada 29 de mayo , Argentina celebra el Día del Bicicletero , una fecha que reconoce el trabajo de quienes mantienen viva la pasión por las dos ruedas y homenajea al mendocino Martín Remigio Saavedra , uno de los grandes íconos del ciclismo nacional . La efeméride no solo destaca el valor histórico y deportivo de la bicicleta , sino también su importancia como medio de transporte sustentable y símbolo de esfuerzo.

La conmemoración fue instaurada en 1982 por el Centro Promocional de la Bicicleta , que eligió esta fecha para recordar a Remigio Saavedra , considerado uno de los ciclistas más destacados de la historia argentina. Aunque no existe un reconocimiento oficial por parte del Estado nacional , el Día del Bicicletero fue adoptado por comerciantes, talleres, ciclistas y distintas comunidades vinculadas al mundo de la bicicleta, que desde hace más de cuatro décadas celebran esta jornada en todo el país.

Además de poner en valor el oficio de los bicicleteros, la fecha busca promover el uso de la bicicleta como una alternativa ecológica y saludable. En tiempos donde el cuidado del medio ambiente ocupa un lugar central, la bicicleta continúa consolidándose como una herramienta clave para la movilidad sustentable y la vida urban a.

¿Quién fue Remigio Saavedra?

Martín Remigio Saavedra nació el 1 de octubre de 1911 en Godoy Cruz, Mendoza. Desde muy joven comenzó a destacarse en el ciclismo competitivo y, con apenas 14 años, consiguió su primera victoria. A partir de allí inició una carrera extraordinaria que lo llevó a convertirse en uno de los máximos referentes del ciclismo argentino.

A lo largo de su trayectoria ganó más de 300 competencias y representó al país en el Mundial de Ruta disputado en Francia en 1933. Inspirado por su hermano Cosme, también ciclista, Saavedra construyó una carrera marcada por la disciplina y los desafíos personales.

Sin embargo, una de sus hazañas más recordadas ocurrió fuera de las competencias oficiales. En 1943 emprendió un viaje en bicicleta desde Mendoza hasta Buenos Aires, una travesía que repetiría en 1981, cuando tenía 70 años. En esa segunda oportunidad buscó concientizar sobre los daños del tabaquismo y demostrar que la actividad física podía convertirse en una forma de superación personal.

Su recorrido quedó grabado en la historia del deporte argentino y fortaleció aún más su figura como símbolo de sacrificio y amor por el ciclismo. Remigio Saavedra falleció el 5 de junio de 1998, a los 86 años, pero su legado sigue presente en cada celebración de cada 29 de mayo.