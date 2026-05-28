Qué cambios propone el FMI para el Monotributo y el Impuesto a las Ganancias

El Fondo Monetario Internacional (FMI) puso el foco sobre el sistema tributario argentino y planteó una reforma que podría implicar cambios sobre el Monotributo y el Impuesto a las Ganancias . La propuesta forma parte del documento “Argentina: Selected Issues”, incluido en el último staff report del programa vigente con el país.

Según el organismo, el sistema impositivo argentino continúa siendo “complejo, altamente distorsivo e inestable”, con impacto negativo sobre el crecimiento y la competitividad. En ese marco, el FMI propone avanzar en una reforma orientada a ampliar la base tributaria , eliminar exenciones fiscales y mejorar la eficiencia del sistema, con un potencial de recaudación adicional de hasta 3,3 puntos del PBI.

El FMI busca que en Argentina se endurezcan las reglas del monotributo.

Uno de los principales ejes del informe está centrado en el Monotributo. El organismo identifica que el régimen simplificado ayudó a fomentar la formalización, ampliar la cobertura previsional y facilitar el cumplimiento tributario . Sin embargo, sostiene que actualmente genera una carga impositiva mucho menor que la del régimen general.

Para el FMI, esa diferencia incentiva la fragmentación de actividades, desalienta el crecimiento de pequeñas empresas y empuja a muchos contribuyentes a evitar el salto hacia el régimen general para no afrontar mayores impuestos y cargas sociales.

Según informó Ámbito Financiero, el organismo internacional también cuestiona la estructura de cuotas fijas del Monotributo, al considerar que genera “saltos” entre categorías que desincentivan avanzar hacia escalas superiores.

En ese contexto, el organismo propone un “alineamiento” gradual entre las alícuotas y contribuciones sociales del Monotributo y las del régimen general. Según sus estimaciones, esa reforma podría aportar alrededor de 1 punto del PBI en ingresos adicionale

El informe también vincula este fenómeno con el mercado laboral argentino. Según datos del SIPA, desde la asunción de Javier Milei hasta febrero pasado se incorporaron 172.624 monotributistas, mientras que se perdieron 290.059 puestos asalariados registrados.

fondo monetario internacional.jpg Desde la asunción de Javier Milei hasta febrero pasado se incorporaron 172.624 monotributistas.

El foco sobre Ganancias y la recaudación

Otro de los puntos centrales del documento es el Impuesto a las Ganancias para personas físicas. El FMI remarca que, tras la reforma de 2023, menos del 1% de los trabajadores formales paga actualmente ese tributo y plantea volver a un esquema similar al de 2019, cuando cerca del 20% estaba alcanzado.

La propuesta incluye reducir el mínimo no imponible, unificar criterios entre categorías laborales y simplificar escalas. Según el cálculo del organismo, esos cambios permitirían sumar otros 0,4 puntos del PBI en recaudación.

Además, el organismo plantea avanzar sobre otros ejes, como la eliminación de exenciones en IVA, la reducción de regímenes especiales, la actualización de impuestos internos y el fortalecimiento de tributos provinciales sobre la propiedad.