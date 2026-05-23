23 de mayo de 2026
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Fondo Monetario Internacional

El FMI pidió actualizar la medición de la inflación y modernizar el INDEC en Argentina

El Fondo Monetario Internacional alertó que la medición de la inflación quedó desactualizada y pidió modernizar el INDEC.

El FMI pidió actualizar la medición de la inflación y modernizar el INDEC en Argentina.

El FMI pidió actualizar la medición de la inflación y modernizar el INDEC en Argentina.

Por Sitio Andino Economía

Tras aprobar la segunda revisión del acuerdo y destrabar un desembolso de US$1.000 millones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la actual medición de la inflación en Argentina está desactualizada y pidió avanzar con una nueva ley para modernizar el sistema.

En su último staff report, el organismo sostuvo que la prolongada demora en actualizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió menos representativa la metodología actual frente a la verdadera canasta de consumo de los argentinos.

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El FMI pidió modernizar el INDEC y actualizar las canastas

El informe también puso el foco en el funcionamiento del INDEC, al señalar que el organismo necesita una modernización institucional. Además, el FMI ofreció continuar brindando asistencia técnica para mejorar la calidad de los datos estadísticos oficiales.

La actualización del IPC iba a anunciarse a comienzos de 2026 y contemplaba reemplazar las canastas de consumo de 2004/05 por otras basadas en 2017/18, incorporando servicios y hábitos de consumo más actuales.

La salida de Marco Lavagna frenó los cambios

La modernización quedó postergada luego de la salida de Marco Lavagna del INDEC. Tras su reemplazo por Pedro Lines, designado por el ministro de Economía Luis Caputo, el proyecto para actualizar la medición de la inflación quedó aplazado.

El FMI aseguró que la nueva metodología se implementará cuando el proceso de desinflación esté consolidado. También remarcó la necesidad de fortalecer las estadísticas oficiales bajo estándares internacionales.

Otras advertencias del FMI sobre la economía argentina

El organismo internacional señaló además problemas en otras estadísticas económicas, como las cuentas nacionales y los datos del sector externo, debido a un año base obsoleto y demoras en la información disponible.

Entre otras recomendaciones, el FMI pidió avanzar en una mayor flexibilización del cepo cambiario y en reformas tributarias y previsionales. Aun así, destacó la desaceleración de la inflación y proyectó un escenario de crecimiento moderado para la economía argentina.

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