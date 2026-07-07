Quién es Silvana Tenreyro, la argentina que será economista jefe del FMI desde agosto

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la designación de la economista argentina Silvana Tenreyro como nueva Consejera Económica y Directora del Departamento de Estudios , un cargo equivalente al de economista jefe del organismo.

La especialista, que asumirá el próximo 10 de agosto, trabajará junto a la directora gerente, Kristalina Georgieva, en uno de los puestos más influyentes dentro del FMI , con fuerte incidencia en el análisis de la economía global.

El rol que ocupará Tenreyro es uno de los más relevantes del organismo, ya que está a cargo de liderar el análisis económico global, la supervisión multilateral y la elaboración de recomendaciones de política .

Se trata de una posición por la que pasaron figuras destacadas de la economía internacional, como Stanley Fischer, Olivier Blanchard y Gita Gopinath.

Al anunciar su designación, Georgieva destacó su perfil: “Silvana es una economista de prestigio internacional, con una trayectoria académica sobresaliente y una amplia experiencia en políticas públicas”.

El Fondo Monetario Internacional contará con una argentina dentro de su equipo económico.

Trayectoria internacional y perfil de Silvana Tenreyro

Actualmente, Tenreyro se desempeña como profesora de Economía en la London School of Economics, donde desarrolla su carrera desde 2004 y ha construido una sólida reputación en el ámbito académico internacional.

Sus investigaciones fueron publicadas en revistas especializadas y reconocidas con premios de prestigio, lo que la posiciona como una de las economistas más influyentes en su campo.

Además, integra instituciones de renombre como la British Academy y la Econometric Society, y ha tenido un rol activo en organizaciones internacionales vinculadas a la economía.

I am delighted to welcome Silvana Tenreyro as the next IMF Chief Economist. She brings exceptional academic & policymaking experience that will further strengthen the IMF’s analysis & policy advice to help our membership navigate a complex global economy. https://t.co/qmMLUhqoSa pic.twitter.com/eDzI4OB6fv — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 7, 2026

Más allá de su perfil académico, Tenreyro cuenta con experiencia directa en la toma de decisiones económicas. Entre 2017 y 2023 fue miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, donde participó en la definición de tasas de interés y estrategias clave en uno de los principales bancos centrales del mundo.

También trabajó en la Reserva Federal de Boston y formó parte del Comité de Política Monetaria del Banco de Mauricio, lo que refuerza su perfil técnico con experiencia concreta en gestión económica.

El rol que asumirá Silvana Tenreyro desde agosto

Desde su nuevo cargo, Tenreyro será una de las principales voces del FMI en materia de perspectivas económicas globales, además de liderar el Departamento de Estudios del organismo.

En ese sentido, Georgieva resaltó su capacidad de liderazgo y comunicación: “Es reconocida por su estilo colaborativo y su habilidad para explicar temas complejos con claridad”.

De nacionalidad argentina, británica e italiana, se formó en la Universidad Nacional de Tucumán y completó su doctorado en Harvard, consolidando una carrera con fuerte proyección internacional.

Fuente: con información de La Nación