Manuel Adorni continúa con custodia oficial aunque ya no es funcionario. Foto: NA

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Por Sitio Andino Política







El Gobierno nacional confirmó que Manuel Adorni, el cuestionado exjefe de Gabinete, mantiene la custodia por “cuestiones de seguridad”. Lo expresó este martes en conferencia de prensa el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, cuenta aún con algunos privilegios de funcionarios.

En su carta de renuncia del cargo, Adorni reveló que sufrió amenazas en medio de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. "Atacaron mi vida personal: se metieron con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos y con cada uno de mis afectos. Confundieron lo público con lo privado e íntimo”, afirmó semanas atrás.

"Por motivos de seguridad por ahora se mantiene", dijo Ravier desde Casa Rosada ante la pregunta del periodismo acreditado.

Vocero presidencial, Adrián Ravier. Además, el vocero negó que la administración libertaria haya impulsado una auditoria interna para investigar las compras realizadas por los empleados de la Jefatura de Gabinete en nombre del exfuncionario. "Él tema está en la justicia. Estas personas debe que declarar ante la justicia. No tenemos un mecanismo aparte de la Justicia que interrogará y evaluará", sostuvo según Noticias Argentinas.