El Gobierno confirmó que Manuel Adorni renunciará al directorio de YPF

Manuel Adorni profundizará su salida del Gobierno de Javier Milei con una nueva renuncia. Luego de dejar la Jefatura de Gabinete , fuentes oficiales confirmaron que también abandonará su lugar como director de YPF , poniendo fin a toda su vinculación con el Estado nacional.

La decisión fue confirmada por fuentes del oficialismo, que señalaron que el exfuncionario no pretende conservar ningún cargo dentro de la administración pública.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por TN , Adorni ya resolvió presentar su renuncia al directorio de YPF , cargo que ocupaba de manera simultánea con sus funciones en el Poder Ejecutivo.

"Quedó en la carta explícito. No quiere tener ningún puesto ni cargo ni nada del Estado" , señalaron personas cercanas al exjefe de Gabinete.

El sábado por la tarde, Adorni difundió un extenso comunicado en el que anunció su salida de la Casa Rosada, decisión que ahora se extenderá también a su participación en la petrolera de mayoría estatal.

La remuneración del cargo quedó bajo la lupa

Tras conocerse su alejamiento del Gobierno, volvió a instalarse el debate sobre la remuneración correspondiente a su función en el directorio de YPF.

Según trascendió, el puesto implicaba una remuneración estimada en alrededor de 15.000 dólares mensuales, un aspecto que fue objeto de cuestionamientos públicos durante las últimas horas.

Con esta nueva renuncia, Manuel Adorni dejará de ocupar cualquier cargo dentro del Estado nacional, cerrando definitivamente su participación en la administración de Javier Milei.