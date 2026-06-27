El PRO respaldó la salida de Manuel Adorni: "Milei tomó la decisión correcta"

Mauricio Macri y el PRO se refirieron a la salida de Adorni.

Tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, el PRO respaldó la decisión del presidente Javier Milei y aseguró que la salida del funcionario permitirá al Gobierno retomar el foco en la agenda de reformas.

Desde el bloque de diputados del partido afirmaron que el alejamiento del ahora exjefe de Gabinete era necesario para evitar que la crisis política continuara afectando la gestión.

"El paso al costado de Adorni es una buena noticia. El Gobierno, y los que queremos que el cambio se fortalezca, podemos concentrarnos ahora en lo que realmente importa: avanzar con la agenda de transformaciones que los argentinos están esperando" , señalaron a TN.

Los dirigentes del espacio remarcaron que desde el inicio sostuvieron la necesidad de que el Poder Ejecutivo resolviera la situación política de Adorni.

"Venimos sosteniendo esto desde el primer momento: el ruido político innecesario solo perjudica al Gobierno y al esfuerzo de todos los argentinos", expresaron.

Además, agregaron que la responsabilidad sobre la continuidad del funcionario siempre correspondió al Ejecutivo.

"Hoy el Presidente tomó la decisión correcta. Valoramos eso y seguimos comprometidos con acompañar y blindar los cambios que demanda esta etapa histórica para la Argentina", indicaron.

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Diego Santilli gana terreno como sucesor

Dentro del PRO esperan ahora que el reemplazante de Adorni sea el actual ministro del Interior, Diego Santilli, uno de los principales dirigentes del partido y hombre de confianza de Cristian Ritondo.

En el macrismo consideran que una eventual designación de Santilli fortalecería el vínculo político entre el PRO y el Gobierno nacional, una relación que atravesó momentos de tensión en los últimos meses.

Mauricio Macri había reclamado la salida de Adorni

Antes de que se concretara la renuncia, el expresidente Mauricio Macri había endurecido su postura y anticipó que el PRO apoyaría la interpelación de Adorni en el Congreso.

"El PRO va a votar la interpelación de Adorni en ambas cámaras", afirmó durante un acto en Mar del Plata.

En esa oportunidad sostuvo que "nadie es más importante que el cambio" y expresó su deseo de que la salida del funcionario evitara prolongar la crisis política.

Las críticas del expresidente Mauricio Macri

Macri también cuestionó el criterio utilizado para designar funcionarios dentro del Gobierno. "Hay que llegar a los cargos por antecedentes, no por lealtad ciega", sostuvo.

Asimismo, consideró que la permanencia de Adorni terminaba perjudicando la agenda del oficialismo.

"El PRO cree que mantener a Adorni destruye el cambio. Esto no permite valorar los avances económicos que ha habido. Perdemos el rumbo y ese ruido hace mucho daño", concluyó el exmandatario.