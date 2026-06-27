La salida de Manuel Adorni generó una ola de reacciones en todo el arco político

La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete generó una rápida reacción de dirigentes de todo el arco político, con mensajes que fueron desde muestras de respaldo por parte del oficialismo hasta duras críticas y reclamos de la oposición para que avance la investigación judicial en su contra.

La salida del funcionario se produjo este sábado, luego de más de tres meses de fuerte desgaste político y judicial, y abrió un nuevo capítulo dentro del Gobierno de Javier Milei .

Una de las primeras dirigentes en pronunciarse fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , quien destacó el trabajo realizado por Adorni durante su gestión.

"Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven", expresó en su cuenta de X.

Además, calificó al ahora exjefe de Gabinete como una persona "íntegra, valiosa y muy querida" y sostuvo que acompañaba su decisión "con respeto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/2070985937161445801&partner=&hide_thread=false Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven.



Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido–… https://t.co/2TJlK7eTv5 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) June 27, 2026

Por su parte, el presidente Javier Milei evitó realizar declaraciones y se limitó a compartir en redes sociales la carta de renuncia publicada por Adorni.

En tanto, la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, publicó un mensaje interpretado como una referencia a la situación del funcionario saliente.

"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2070986451357970887&partner=&hide_thread=false La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 27, 2026

Las críticas de la oposición a Manuel Adorni

Desde la oposición, las reacciones fueron más contundentes. La Unión Cívica Radical (UCR) consideró que la renuncia "debió producirse hace meses" y sostuvo que las denuncias e investigaciones que rodeaban al funcionario lo habían vuelto incompatible con el cargo.

A través de un comunicado, el Comité Nacional del partido reclamó que la Justicia avance con celeridad para esclarecer las acusaciones vinculadas a su patrimonio.

"La honestidad no se declama: se demuestra con ejemplaridad. Y la ejemplaridad en el ejercicio del poder no es negociable", señalaron desde el radicalismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RossiAgustinOk/status/2070991755504210268&partner=&hide_thread=false CHAU Adorni. FIN las



¿De dónde salió el medio millón de dólares que se gastó ?

¿Adorni socio de Milei en la estafa $LIBRA? ¿El gobierno paga sobresueldos en dólares? ¿Hasta dónde llega el tráfico de influencias? https://t.co/5dNU9ITnfm — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) June 27, 2026

Por su parte, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro reaccionó con una imagen que llevaba la palabra "Fin", mientras que el dirigente peronista y exjefe de Gabinete Agustín Rossi utilizó sus redes sociales para cuestionar el origen de los fondos atribuidos a Adorni y exigir explicaciones públicas.

Los cuestionamientos judiciales sobre Manuel Adorni

La salida de Adorni se produjo en medio de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y otras denuncias vinculadas a movimientos patrimoniales que fueron objeto de debate político durante los últimos meses.

Entre los episodios cuestionados se mencionaron viajes familiares y supuestos beneficios obtenidos durante su paso por la función pública, situaciones que motivaron pedidos de informes, investigaciones judiciales y reclamos de distintos sectores de la oposición.

Mientras tanto, desde el oficialismo sostuvieron hasta último momento la continuidad del funcionario, aunque el avance de las causas y la creciente presión política terminaron debilitando su posición dentro del Gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alferdez/status/2070999880261067193&partner=&hide_thread=false No pudo enfrentar a los diputados.

No quiso informar a los senadores.

No le contestó a la Justicia.

Les mintió a los periodistas.

Se burló de los argentinos.



Ojalá pueda estar en paz con su conciencia…la soberbia y el maltrato nunca son gratis pic.twitter.com/AjOmtiiusy — Alberto Fernández (@alferdez) June 27, 2026

Un cargo vacante y una definición inminente

Con la salida de Adorni, la Jefatura de Gabinete quedó vacante en un momento de alta tensión política para la administración nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HernanLReyes/status/2071005698201129240&partner=&hide_thread=false Qué caradura, Adorni.



En tu carta hablás de no confundir lo público con lo privado. Y sos justamente el ejemplo de por qué los argentinos desconfían de la política.



Los privilegios, la falta de ejemplaridad y las explicaciones que nunca llegan. Otra vez la misma historia. pic.twitter.com/lNjs6i3tR5 — Hernán Reyes (@HernanLReyes) June 27, 2026

En la Casa Rosada ya trabajan en la designación de un reemplazante y todas las miradas apuntan al actual ministro del Interior, Diego Santilli, quien aparece como el principal candidato para asumir la coordinación política del Ejecutivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ItaiHagman/status/2070986493762654579&partner=&hide_thread=false La caída de Adorni resume muy bien de que se trata este gobierno.



-Un periodista outsider sin muchas luces que se la pasaba hablando contra la casta llegó a la Casa Rosada.



-Desde el poder festejó los despidos en el Estado, justificó con soberbia y cinismo los recortes a los… https://t.co/rvF8rZaqbX — Itai Hagman (@ItaiHagman) June 27, 2026

Itai Hagman, diputado nacional por Fuerza Patria, describió la renuncia de Adorni como un fiel reflejo de la dinámica del actual gobierno. Señaló que un “periodista outsider sin muchas luces” llegó a la Casa Rosada tras criticar a la casta, pero desde el poder “festejó los despidos en el Estado” y “justificó con soberbia y cinismo los recortes a los jubilados, personas con discapacidad y Garrahan”. Hagman remarcó que Adorni “empezó a vivir la vida de nuevo rico”, mudándose a un country, viajando en jet privado y dándose todos los lujos. Afirmó que, tras la aparición de denuncias por enriquecimiento ilícito, “le empezaron a soltar la mano todos los que lo festejaban”, y terminó “usado y tirado como un forro, reemplazado por un político de la casta”. Según Hagman, la historia de Adorni anticipa el futuro de Milei: “vinieron para hacer la tarea de los que tienen de verdad el poder y se van a ir por la puerta de atrás”.

La decisión final quedará en manos del presidente Javier Milei y podría oficializarse en las próximas horas.