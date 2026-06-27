Muerte de Ernestina Pais: el dato que arrojó la autopsia y la principal hipótesis de la investigación

En medio de la conmoción por la muerte de Ernestina Pais , de 54 años , se conocieron los resultados del informe preliminar de la autopsia , que determinó que la conductora falleció como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave .

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso TN, la lesión fue producto del fuerte impacto que sufrió durante el choque entre su vehículo y una formación del Tren de la Costa .

Los investigadores aguardan ahora el informe definitivo, que permitirá conocer mayores precisiones sobre las circunstancias del fallecimiento.

Mientras avanza la causa judicial, la principal hipótesis es que la conductora intentó atravesar el paso a nivel cuando las barreras ya estaban bajas .

Esa secuencia, según los investigadores, habría quedado registrada por distintas cámaras de seguridad instaladas en la zona, material que forma parte de las pruebas incorporadas al expediente.

Embed - El momento del choque en el que murió Ernestina Pais

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro ocurrió el viernes por la noche, en el cruce ferroviario de Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez.

El Honda Civic negro que conducía la periodista fue impactado sobre el lateral del conductor por una formación del Tren de la Costa.

Cuando llegaron los efectivos policiales y los equipos de emergencia, constataron que Ernestina Pais había fallecido. La conductora era la única ocupante del vehículo.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y peritos para reconstruir la mecánica del hecho. La investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.

El dramático relato de un testigo del accidente de Ernestina Pais

Mientras la Justicia intenta establecer con precisión cómo ocurrió el accidente, Carlos, un vecino que presenció los momentos posteriores al choque, contó cómo intentó asistir a la conductora.

"Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella", relató en diálogo con A24.

El hombre explicó que escuchó el impacto y salió inmediatamente hacia el lugar. "Fuimos corriendo para ver qué había pasado, a ver si la podíamos ayudar. No pudimos hacer nada porque las puertas estaban todas trabadas", sostuvo.

También indicó que intentaron comunicarse con la conductora, pero no obtuvieron respuesta. "Le hablábamos, una señora también le gritaba para preguntarle si estaba bien y nunca contestó", recordó.

Según precisó, los hechos ocurrieron entre las 19:20 y las 19:25. Además, afirmó que un efectivo policial intentó abrir el vehículo sin éxito y aseguró que, en ese cruce ferroviario, "la barrera funciona bien y siempre escuchamos cuando el tren toca la bocina".