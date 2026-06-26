Godoy Cruz: rescatan a un hombre que sufrió un grave accidente en una obra

Importante rescate de la Policía de Mendoza en Godoy Cruz.

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Por Sitio Andino Policiales







Efectivos de la Policía de Mendoza realizaron un operativo de rescate durante la mañana de este viernes para asistir a un hombre que cayó desde una obra en construcción y terminó sobre el techo de una vivienda lindera en Godoy Cruz, en tanto que luego fue trasladado a un centro asistencial.

El hecho ocurrió cerca de las 11.30 en la zona de Beltrán y Cabildo Abierto, donde personal del Cuartel Central de Bomberos llegó tras recibir el aviso de una persona que había sufrido una caída mientras trabajaba en una construcción.

Al arribar al lugar, los bomberos encontraron al hombre consciente sobre el techo de la casa y desplegaron un complejo operativo para lograr ponerlo a salvo. Con la colaboración del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), los efectivos realizaron las maniobras necesarias para descenderlo de manera segura.

El operativo de rescate en Godoy Cruz Para llevar adelante el rescate, los integrantes del Cuartel Central utilizaron distintos elementos de seguridad, entre ellos una camilla canasto, un arnés tipo araña, cuerdas y una escalera, herramientas fundamentales para poder movilizar a la víctima desde una zona de difícil acceso.

Luego de asegurar al hombre y completar las tareas de descenso, los bomberos lograron retirarlo del techo sin mayores inconvenientes y lo dejaron a disposición del personal médico para su evaluación y atención correspondiente. Según informaron los efectivos intervinientes, la coordinación entre los equipos de emergencia permitió realizar el procedimiento de manera rápida y segura, evitando mayores riesgos tanto para la persona accidentada como para los rescatistas.