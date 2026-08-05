Godoy Cruz fortalece la prevención en sus corredores comerciales

El Municipio de Godoy Cruz continúa ampliando su sistema de alerta comunitaria . En esta oportunidad, el intendente Diego Costarelli entregó 15 nuevos botones de pánico destinados a comercios del departamento.

Con esta incorporación, ya son 51 los locales comerciales adheridos al programa , que funciona de manera articulada con el Centro de Monitoreo municipal.

La iniciativa busca ofrecer una herramienta rápida y eficaz para actuar ante robos, incendios y emergencias médicas , además de fortalecer el trabajo conjunto entre el municipio y los comerciantes de los distintos corredores comerciales.

Durante la jornada, Costarelli visitó algunos de los establecimientos que ya cuentan con el dispositivo y dialogó con sus propietarios para conocer cómo funciona la herramienta. “Seguimos fortaleciendo la prevención con más tecnología y trabajando junto a los comerciantes para brindar respuestas rápidas ante cualquier emergencia”, expresó el intendente.

Además, sostuvo que cada nuevo comercio incorporado permite ampliar la red de cuidado y avanzar hacia un departamento más seguro. “Nuestro objetivo es que cada vez más locales formen parte de este sistema, porque entendemos que la seguridad se construye de manera conjunta entre el Estado y la comunidad”, agregó.

Más de 18.000 usuarios conectados en Godoy Cruz

El sistema de alerta comunitaria comenzó a funcionar en 2019 y desde entonces amplió de manera sostenida su alcance.

Actualmente, el programa cuenta con:

4.210 viviendas adheridas .

18.443 usuarios registrados .

713 alarmas comunitarias .

37 centrales de dependencia .

51 comercios conectados.

Desde la comuna destacaron que estas cifras reflejan el crecimiento de una política pública orientada a mejorar la prevención y ofrecer respuestas más rápidas ante situaciones de emergencia.

Cómo funciona el botón de pánico en Godoy Cruz

Cada comercio recibe un dispositivo pulsador que se conecta mediante una red wifi con el Centro de Monitoreo de Godoy Cruz.

El equipo dispone de tres botones, cada uno destinado a reportar una emergencia diferente:

Robo.

Incendio.

Emergencia médica.

Cuando se activa alguno de ellos, el sistema envía una alerta inmediata al Centro de Monitoreo y, al mismo tiempo, se comunica con los teléfonos registrados por el titular del comercio.

Una vez confirmada la emergencia, el aviso es derivado al organismo correspondiente para activar la respuesta necesaria. La adhesión al programa es voluntaria y, según señalaron desde el municipio, forma parte de una estrategia que busca incorporar tecnología a las políticas de prevención y seguridad ciudadana.