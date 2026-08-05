5 de agosto de 2026
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San Carlos

San Carlos presenta "Góndola Sancarlina", la app que reunirá comercios, emprendedores y turismo

La plataforma digital reunirá en un solo lugar a comercios, emprendedores, profesionales, prestadores de servicios y operadores turísticos del departamento.

Góndola Sancarlina reunirá comercios, emprendedores, productores, profesionales y propuestas turísticas en una app gratuita. Imagen creada con IA.

"Góndola Sancarlina" reunirá comercios, emprendedores, productores, profesionales y propuestas turísticas en una app gratuita. Imagen creada con IA.

Por Sitio Andino Departamentales

El departamento de San Carlos dio un paso hacia la digitalización de su economía local con la creación de "Góndola Sancarlina", una plataforma digital que funcionará como aplicación móvil y sitio web para concentrar la oferta comercial, de servicios y turística del departamento. La iniciativa quedó formalmente vigente tras la publicación, este miércoles, de la Ordenanza Nº 2088 y del decreto que la promulga en el Boletín Oficial de Mendoza.

La nueva herramienta estará bajo la órbita de la Coordinación de Producción e Industria y Turismo, junto con la Dirección de Modernización del Estado del municipio. Su objetivo es ofrecer un mercado virtual unificado, gratuito y de acceso público, donde vecinos y visitantes puedan encontrar productos, contratar servicios y planificar actividades turísticas sin intermediarios.

Una vidriera digital para la economía de San Carlos

La ordenanza, impulsada por la concejal Leonor Bianchetti, sostiene que el crecimiento del comercio electrónico y de las plataformas digitales modificó los hábitos de consumo, dejando a muchos pequeños comercios y trabajadores independientes en desventaja frente a las grandes empresas.

Frente a ese escenario, el municipio creará una herramienta propia que permita mejorar la competitividad de los emprendedores locales, aumentar su visibilidad y fortalecer el consumo interno del departamento.

La plataforma incluirá distintas categorías:

  • Comercios y emprendedores.
  • Productores agrícolas y artesanos.
  • Prestadores de servicios y profesionales.
  • Servicios turísticos y gastronómicos.

Para formar parte de la aplicación será necesario tener domicilio real o comercial en San Carlos, contar con la habilitación correspondiente cuando corresponda y acreditar la inscripción fiscal en el caso de prestadores de servicios. Además, el municipio ofrecerá asesoramiento para quienes necesiten regularizar su situación.

Sin comisiones y con publicidad opcional

Uno de los aspectos centrales de la ordenanza es que el uso básico de la plataforma será completamente gratuito.

El municipio no podrá cobrar comisiones por ventas, publicaciones ni mantenimiento. En cambio, quienes deseen obtener mayor visibilidad podrán contratar espacios publicitarios opcionales, como aparecer en los primeros lugares de búsqueda, figurar en ofertas destacadas, recibir difusión mediante notificaciones o incorporar banners dentro de la aplicación.

Los recursos obtenidos mediante ese sistema deberán destinarse exclusivamente al mantenimiento tecnológico, mejoras de la plataforma, campañas de difusión, soporte técnico y capacitación de los usuarios. Además, la autoridad de aplicación deberá presentar informes trimestrales sobre la utilización de esos fondos.

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Geolocalización, reseñas y contacto directo

La ordenanza establece que la aplicación incorporará progresivamente distintas herramientas para facilitar la experiencia de los usuarios.

Entre ellas se destacan la geolocalización de comercios y servicios, sistemas de calificación y reseñas, contacto directo mediante WhatsApp o redes sociales, notificaciones sobre promociones y filtros avanzados de búsqueda según ubicación, categoría o formas de pago.

Además, el municipio deberá desarrollar programas permanentes de capacitación en alfabetización digital, marketing en redes sociales, fotografía de productos y atención al cliente para los comercios adheridos.

También buscará potenciar el turismo

La ordenanza incorpora un apartado específico denominado "Experiencia San Carlos", pensado para promocionar la actividad turística del departamento.

Desde esa sección, los usuarios podrán diseñar sus propios recorridos combinando alojamientos, gastronomía, bodegas, excursiones, actividades de aventura y agenda cultural.

La plataforma también ofrecerá itinerarios sugeridos vinculados con la identidad local, como circuitos enológicos, históricos, de naturaleza, turismo sanmartiniano y recorridos de artesanos. La contratación de los servicios continuará siendo directa entre el visitante y el prestador, sin comisiones municipales.

Con la publicación en el Boletín Oficial, el intendente Alejandro Morillas promulgó la norma mediante el Decreto Municipal Nº 863 y encomendó a la Secretaría de Gobierno avanzar con su implementación.

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