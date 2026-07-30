30 de julio de 2026
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Preocupación en San Carlos por hechos de vandalismo en parques de La Consulta

Los ataques en San Carlos afectaron mobiliario urbano e infraestructura de dos espacios utilizados diariamente por familias y vecinos de La Consulta

Vandalismo en lugares públicos de San Carlos.

Vandalismo en lugares públicos de San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Carlos manifestó su preocupación por una serie de hechos de vandalismo registrados en espacios públicos de La Consulta, donde fueron dañados sectores de dos parques que forman parte del patrimonio comunitario.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por la comuna, los ataques se produjeron en el Parque Jael Piña y en el Parque Mónica y Lilia. En ambos lugares se constataron importantes destrozos en el mobiliario urbano y en distintos sectores de la infraestructura.

Los daños generan costos para el municipio de San Carlos

Desde el Gobierno municipal señalaron que estos episodios no solo ocasionan un impacto económico en las arcas comunales, debido a las tareas de reparación y reposición que deben realizarse.

También remarcaron que los actos de vandalismo perjudican directamente a los vecinos que utilizan estos espacios verdes como lugares de recreación, descanso y encuentro. Cada elemento destruido obliga a destinar recursos que podrían ser utilizados para nuevas obras, mejoras o servicios destinados a la comunidad.

Espacios que pertenecen a toda la comunidad de San Carlos

Los parques afectados forman parte de la vida cotidiana de numerosas familias de La Consulta, que concurren habitualmente para realizar actividades recreativas y compartir momentos al aire libre.

Desde el municipio destacaron la importancia de cuidar el patrimonio público y advirtieron que los daños cometidos contra estos espacios terminan afectando a toda la población. La comuna expresó su preocupación ante la reiteración de este tipo de episodios y apeló a la responsabilidad ciudadana para conservar los lugares públicos del departamento.

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