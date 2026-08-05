5 de agosto de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Cayeron dos cazadores furtivos en Malargüe tras un allanamiento en Agua Escondida

El allanamiento realizado en Agua Escondida permitió incautar restos de fauna protegida una camioneta una motocicleta y elementos de caza

MOVIL POLICIAL MALARGUE
Por Claudio Altamirano

Policía Rural de la Zona Sur realizó un allanamiento en un puesto de Agua Escondida, en Malargüe, donde detuvo a dos hombres y secuestró restos de fauna silvestre protegida, armas y otros elementos vinculados a una presunta actividad de caza ilegal. La investigación quedó en manos de la Fiscalía local.

Un importante procedimiento llevado adelante por la Policía Rural Zona Sur permitió avanzar en una causa vinculada con la presunta caza ilegal de animales silvestres en Malargüe. El operativo se desarrolló en un puesto del paraje La Salinilla, ubicado en el distrito Agua Escondida, en el extremo sureste del departamento, y en cumplimiento de una medida ordenada por la Justicia.

La intervención fue realizada en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía de Malargüe, que buscaba reunir pruebas relacionadas con la posible comisión de delitos contra la fauna silvestre protegida.

Operativo policial en la zona rural de Malargüe

Durante el allanamiento, los efectivos policiales encontraron restos de animales pertenecientes a especies protegidas, además de distintos elementos que, de acuerdo con la investigación, habrían sido utilizados para la actividad de caza furtiva. Todo el material fue secuestrado por disposición judicial para ser incorporado al expediente.

Asimismo, el personal policial requisó una camioneta Ford F-100 y una motocicleta que se encontraban en el lugar y que también forman parte de la investigación. Ambos vehículos quedaron bajo análisis mientras se determina su posible vinculación con los hechos investigados.

Como resultado del procedimiento, dos hombres fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría 24 Malargüe, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia. Los investigadores continuarán con las actuaciones para establecer el alcance de la presunta actividad ilegal y determinar si existen otras personas involucradas.

Desde la Policía de Mendozaa recordaron que la caza de especies protegidas constituye una infracción a la normativa vigente y puede derivar en causas penales cuando se afecta la conservación de la fauna autóctona.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales a medida que avance el análisis de las pruebas secuestradas durante el procedimiento, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

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