Detienen a dos personas por caza ilegal en el Sur de Mendoza

Una pareja de 55 años fue aprehendida por personal de la Policía Rural en la zona de El Sosneado , departamento de San Rafael , tras ser sorprendida con un ejemplar de fauna silvestre faenado. El procedimiento se realizó el viernes a las 22.05, en el marco de un patrullaje preventivo y lucha contra la caza ilegal.

De acuerdo a información suministrada por el Ministerio de Seguridad de Mendoza , el operativo tuvo lugar bajo jurisdicción de la Comisaría 24 de la Policía de Mendoza , cuando efectivos que realizaban tareas de control en zonas rurales interceptaron una camioneta que circulaba por caminos del distrito sanrafaelino, en el límite con Malargüe .

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Al proceder a la identificación de los ocupantes, los uniformados constataron que se trataba de un hombre y una mujer, ambos de 55 años, quienes transportaban dos canes en el interior de la cabina del rodado. La presencia de los animales despertó sospechas, lo que motivó una inspección más exhaustiva.

Durante la requisa, el personal policial halló un ejemplar de piche faenado, especie protegida cuya caza está prohibida por la normativa vigente . Ante esta situación, se procedió de inmediato a la aprehensión de ambos individuos por infracción a la Ley de Fauna.

Fuentes oficiales indicaron que este tipo de controles se intensifican en áreas rurales del sur mendocino con el objetivo de prevenir y sancionar la caza ilegal, una práctica que pone en riesgo el equilibrio ambiental y la conservación de especies autóctonas.

Por disposición del magistrado interviniente, la pareja fue trasladada a la sede de la Comisaría 24 Malargüe, donde se labraron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la autoridad competente en materia de fauna.

Desde la fuerza destacaron la importancia de la colaboración ciudadana para denunciar este tipo de hechos y recordaron que la caza furtiva constituye un delito que puede acarrear sanciones económicas y penales.