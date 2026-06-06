La Dirección General de Escuelas negó el cierre de un CEBJA en Real del Padre tras el reclamo de la comunidad

La comunidad educativa del CEBJA 3-035 "Dr. José Figueroa Alcorta" de Real del Padre manifestó su preocupación y rechazo ante la decisión de la Dirección General de Escuelas (DGE) de avanzar con la unificación de la institución.

Desde el establecimiento sostienen que la medida genera incertidumbre entre estudiantes, docentes y familias , ya que consideran que se trata de un espacio fundamental para la formación de jóvenes y adultos de la zona.

Integrantes de la comunidad educativa señalaron que el CEBJA cumple un rol clave para quienes buscan finalizar sus estudios, capacitarse y acceder a nuevas oportunidades laborales y personales. Además, destacaron que la institución cuenta con una matrícula cercana a los 70 estudiantes , lo que demuestra la importancia y la demanda que tiene el servicio educativo en Real del Padre.

En ese sentido, remarcaron que se trata de un espacio de educación pública, inclusiva y de calidad , que brinda herramientas de formación a personas de distintas edades y contextos.

Educación asegura que no habrá cierre

Ante la preocupación generada, el director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de Mendoza, Erico Arias, dialogó con NOTICIERO ANDINO y buscó llevar tranquilidad a la comunidad.

El funcionario negó que la medida represente un recorte educativo y aseguró que la unificación administrativa no implicará el cierre de la institución.

Según explicó, el establecimiento continuará funcionando con normalidad y los estudiantes podrán seguir desarrollando sus actividades habituales sin modificaciones en la prestación del servicio educativo.

Continúa el debate en la comunidad

Mientras la comunidad educativa mantiene sus cuestionamientos a la medida, desde la DGE insisten en que la reorganización busca optimizar el funcionamiento del sistema sin afectar el acceso a la educación.

La situación continúa generando debate entre estudiantes, docentes y autoridades, quienes siguen de cerca la implementación de la unificación anunciada para el CEBJA de Real del Padre.