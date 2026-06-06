Mendoza homenajeó a Armando Tejada Gómez con la presentación de un nuevo libro

Con una Sala Elina Alba colmada de público , Mendoza fue escenario de la presentación de “Tonada grande. Obra de Armando Tejada Gómez” , una publicación impulsada conjuntamente por el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Subsecretaría de Cultura de Mendoza destinada a difundir, estudiar e interpretar la obra de uno de los máximos referentes de la cultura mendocina.

La actividad reunió a autoridades, artistas, referentes culturales, familiares del poeta y letrista mendocino y público en general. El encuentro concluyó con las presentaciones musicales de Patricia Cangemi y Roberto Mercado .

La presentación estuvo a cargo del periodista Walter Gazzo , director de Prensa de la Subsecretaría de Cultura, quien destacó la importancia de que la primera presentación de la obra se realizara en Mendoza. “La presentación de este libro nos permite encontrarnos a través de la obra de Armando Tejada Gómez”, expresó.

Por su parte, el presidente del Inamu, Bernabé Buco Cantlon , explicó que la publicación forma parte de la misión institucional del organismo de promover y difundir el patrimonio musical argentino.

“Presentamos una obra vinculada a una figura de su propia tierra. Armando habló de Mendoza y de su identidad en sus letras”, sostuvo.

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El aporte de la familia y el trabajo colectivo

Durante la presentación, Paula Tejada Gómez, hija del reconocido poeta, agradeció el acompañamiento de quienes participaron del proyecto y destacó el trabajo realizado para mantener vigente el legado cultural de su padre.

Asimismo, remarcó la importancia de las publicaciones impulsadas por el Inamu para acercar a las nuevas generaciones el contexto social, cultural y territorial que dio origen a muchas de las obras más importantes de la música argentina.

También reconoció especialmente el trabajo de Neli Saporiti, responsable de la edición del libro y de la recopilación de gran parte del material incluido en la obra.

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Una herramienta para las nuevas generaciones

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó el valor de la publicación como instrumento de preservación de la memoria cultural. “Los libros que publica el Inamu son un registro de la identidad sonora argentina y de los artistas que se han convertido en la voz de sus comunidades”, afirmó.

Además, consideró que el material permitirá que jóvenes y estudiantes se acerquen a la figura de Armando Tejada Gómez y comprendan la vigencia de su obra.

“Tejada sigue presente a través de su legado. Las cosas que escribió continúan vigentes en la actualidad”, expresó.

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Qué contiene “Tonada grande”

La publicación está destinada a docentes, músicos, estudiantes, instituciones educativas y público en general interesado en la cultura popular argentina.

El libro reúne:

28 partituras .

19 canciones en formato cancionero .

Una biografía escrita por Gabriel Plaza .

Testimonios y aportes de destacados referentes de la cultura argentina.

Entre las obras incluidas se encuentran clásicos como:

Canción con todos.

Canción de las simples cosas.

Canción para un niño en la calle.

La de los humildes.

Tropero padre.

Fuego en Anymaná.

Los hombres del río.

Además de la edición impresa, el proyecto contará con una versión digital ampliada, que incluirá nuevas canciones y estará disponible para descarga.

La presentación concluyó en un clima de reconocimiento y emoción, reflejando la vigencia de la figura de Armando Tejada Gómez y el profundo vínculo que su obra mantiene con la identidad cultural de Mendoza y de la Argentina.