El circuito de General Alvear ya está preparado para el Argentino de Motocross

A pocos días del inicio del Campeonato Argentino de Motocross , el circuito de General Alvear ya se encuentra listo para recibir a los mejores pilotos del país y a miles de visitantes que llegarán para disfrutar de un fin de semana cargado de emoción y adrenalina .

Desde la organización destacaron que los primeros equipos ya comenzaron a arribar al departamento , lo que incrementa la expectativa de cara a una de las competencias más importantes del calendario nacional.

El director de Deportes de General Alvear, Alberto Gómez , resaltó el trabajo realizado por las distintas áreas municipales para poner a punto el predio.

"Los equipos ya están arribando al departamento y eso nos genera mucha expectativa, porque hemos trabajado de manera coordinada para presentar un circuito a la altura de uno de los eventos más importantes del motocross argentino", expresó el funcionario.

Un evento que también impulsa el turismo

Por su parte, el director de Turismo, Gustavo García, destacó el impacto positivo que genera este tipo de competencias tanto para los visitantes como para la economía local.

El funcionario manifestó su satisfacción por el movimiento turístico que se espera durante el fin de semana y remarcó el trabajo realizado para brindar una experiencia integral a quienes lleguen al departamento.

En ese sentido, explicó que el predio contará con un amplio patio de comidas y espacios especialmente acondicionados para que las familias puedan disfrutar de la competencia durante toda la jornada.

Entradas y horarios para el argentino de motocross en General Alvear

Las entradas anticipadas continúan a la venta en el Kilómetro Cero de General Alvear, mientras que el predio abrirá sus puertas desde las 8 de la mañana tanto el sábado como el domingo.

Con la llegada de pilotos, equipos y aficionados de distintos puntos del país, General Alvear se prepara para vivir un fin de semana que combinará deporte, turismo y entretenimiento.