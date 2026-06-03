4 de junio de 2026
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Motocross

El Campeonato Argentino de Motocross llega a General Alvear con presencia internacional

Con una pista especialmente homologada para la fecha nacional, General Alvear se consolida como sede de grandes eventos deportivos.

Campeonato Argentino de Motocross en General Alvear.

Campeonato Argentino de Motocross en General Alvear.

El evento reunirá a más de 170 pilotos provenientes de distintos puntos del país y también de Chile, Uruguay y Brasil, consolidando a Mendoza como uno de los principales escenarios del motociclismo argentino.

Presentaron oficialmente la fecha nacional del motrocross

La presentación oficial se realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano de San Rafael y contó con la participación de la vicepresidenta del EMETUR, Cynthia Maggioni; el director de la Zona Sur, Carlos Weiner; y el director de Turismo de General Alvear, Gustavo García.

Durante el lanzamiento, las autoridades resaltaron la importancia deportiva, turística y económica de una competencia que posiciona a General Alvear dentro del circuito nacional del motocross.

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Un evento que impulsa el turismo y la economía

Cynthia Maggioni destacó que este tipo de acontecimientos fortalecen las políticas vinculadas al turismo de eventos, especialmente en una temporada estratégica para el sur provincial.

La funcionaria remarcó que la competencia no solo jerarquiza la agenda deportiva del departamento, sino que también genera un fuerte impacto en sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio local.

Además, invitó a mendocinos y fanáticos del deporte motor a acompañar la fecha nacional.

“Será un espectáculo digno de presenciar y una oportunidad para seguir consolidando a General Alvear como sede de grandes acontecimientos deportivos”, señaló.

Más de 170 pilotos y una gran convocatoria

Según detalló Gustavo García, la competencia contará con pilotos distribuidos en categorías como:

  • MX1

  • MX2

  • MX3

  • Junior

  • Menores

  • Infantiles

A ellos se sumarán equipos técnicos, familiares y acompañantes, por lo que la organización estima la llegada de entre 600 y 700 personas vinculadas directamente al campeonato.

La carrera se desarrollará sobre una pista especialmente homologada para esta fecha nacional, instalada dentro del Autódromo Víctor García.

Pilotos de cuatro países competirán en Mendoza

Por su parte, Carlos Weiner destacó que la fecha reunirá a competidores de distintos puntos de Argentina y también de Chile, Uruguay y Brasil, ampliando el alcance internacional del certamen.

El funcionario remarcó que se trata de una de las citas más importantes del motocross argentino y consideró que el éxito de esta edición podría abrir la puerta a futuras fechas nacionales en Mendoza.

Entradas y horarios

La actividad se desarrollará durante ambas jornadas, de 9 a 17 horas.

  • Entradas: $20.000 para los dos días.
  • Venta anticipada: Kilómetro Cero de General Alvear.
  • Lugar: Autódromo Víctor García.

Con esta propuesta, General Alvear se prepara para vivir un fin de semana cargado de velocidad, adrenalina y emoción, en una competencia que promete convocar tanto a los fanáticos del motocross como a familias y visitantes que deseen disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel.

Embed - SAN RAFAEL: 3ERA. FECHA CAMPEONATO MX ARGENTINA EN ALVEAR

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