1 de junio de 2026
Sitio Andino
San Rafael

El espectáculo del motocoss mendocino llegó a San Rafael con grandes carreras

El departamento de San Rafael fue testigo de la tercera manga del Campeonato Mendocino de Motocross. Repasá lo sucedido.

Pilotos de cinco provincias participaron de la tercera fecha del Campeonato Mendocino de Motocross 2026 en San Rafael

 Por Martín Sebastián Colucci

El Campeonato Mendocino de Motocross 2026 disputó este domingo su tercera fecha en el tradicional circuito Don Balbus de San Rafael, con una destacada participación de pilotos provenientes de Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba y Buenos Aires. La jornada reunió a una importante cantidad de competidores y público, consolidando el crecimiento que viene mostrando el certamen provincial.

El trazado se presentó en excelentes condiciones, permitiendo carreras veloces y muy técnicas, mientras que las divisionales formativas volvieron a demostrar el gran nivel de las futuras promesas del motocross mendocino.

La combinación de pilotos locales y competidores llegados desde otras provincias elevó el nivel deportivo de una fecha que dejó momentos de gran emoción en cada salida a pista, consolidando una vez más al Campeonato Mendocino como una de las competencias más importantes de la región.

Quiénes ganaron en la tercera fecha del Motocross Mendocino

La tercera cita de la temporada dejó grandes actuaciones en todas las categorías y varios pilotos lograron sumar puntos importantes para el campeonato.

En la categoría Damas A, la victoria quedó en manos de Brenda Righi, quien sumó 40 puntos. La escoltaron Maribel Castilla con 34 unidades y Cielo Páez con 30.

Por su parte, en Damas B, el triunfo fue para Guillermina Gonzales con puntaje ideal, seguida por Lola Mascarelli y Melanie Tiziana Zapata Méndez.

Entre los más jóvenes, la categoría Junior tuvo como ganador a Santino Cabrera, mientras que Juan Cruz Casado y Benjamín Ponce completaron el podio.

En una de las divisionales más competitivas, la categoría Open quedó en poder de Franco Ezquerro, quien se impuso sobre Manuel Torrado y Matías Corvalán.

Los podios completos en cada categoría

La fecha disputada en San Rafael dejó los siguientes resultados:

Damas A

  1. Brenda Righi – 40 pts
  2. Maribel Castilla – 34 pts
  3. Cielo Páez – 30 pts

Damas B

  1. Guillermina Gonzales – 40 pts
  2. Lola Mascarelli – 34 pts
  3. Melanie Tiziana Zapata Méndez – 30 pts

Junior

  1. Santino Cabrera – 40 pts
  2. Juan Cruz Casado – 34 pts
  3. Benjamín Ponce – 30 pts

Open

  1. Franco Ezquerro – 40 pts
  2. Manuel Torrado – 34 pts
  3. Matías Corvalán – 28 pts

MX3

  1. Daniel Daniele – 40 pts
  2. Damián Moreno – 32 pts
  3. Nicolás López – 32 pts

Promo

  1. Gonzalo Campos – 40 pts
  2. Jeremías Membrive – 32 pts
  3. Fernando Berdayes – 30 pts

50cc A

  1. Tomás Castillo – 40 pts
  2. Francisco Moreno – 34 pts

50cc B

  1. Bauti Castillo – 37 pts
  2. Juana Olaguibet – 32 pts
  3. Valentino Marini – 28 pts

65cc

  1. Benjamín Quiroga – 40 pts
  2. Clemente Juan – 34 pts
  3. Tomás Castillo – 15 pts

85cc A

  1. Nahuel Torres – 40 pts
  2. Mateo Grant – 34 pts
  3. Maximiliano Lezcano – 28 pts
  4. Geremías Quiroga – 28 pts

85cc B

  1. Juan Ignacio Fernández – 40 pts
  2. Francesco Gini – 32 pts
  3. Juan Martín Segura – 28 pts
Cuándo se vuelve a correr

Vale recordar, que la próxima fecha del campeonato mendocino se llevará a cabo en el circuito de Los Helechos (Tupungato) a finales de julio.

