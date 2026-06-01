El espectáculo del motocoss mendocino llegó a San Rafael con grandes carreras

El Campeonato Mendocino de Motocross 2026 disputó este domingo su tercera fecha en el tradicional circuito Don Balbus de San Rafael, con una destacada participación de pilotos provenientes de Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba y Buenos Aires. La jornada reunió a una importante cantidad de competidores y público, consolidando el crecimiento que viene mostrando el certamen provincial.
El trazado se presentó en excelentes condiciones, permitiendo carreras veloces y muy técnicas, mientras que las divisionales formativas volvieron a demostrar el gran nivel de las futuras promesas del motocross mendocino.
La combinación de pilotos locales y competidores llegados desde otras provincias elevó el nivel deportivo de una fecha que dejó momentos de gran emoción en cada salida a pista, consolidando una vez más al Campeonato Mendocino como una de las competencias más importantes de la región.
Quiénes ganaron en la tercera fecha del Motocross Mendocino
La tercera cita de la temporada dejó grandes actuaciones en todas las categorías y varios pilotos lograron sumar puntos importantes para el campeonato.
En la categoría Damas A, la victoria quedó en manos de Brenda Righi, quien sumó 40 puntos. La escoltaron Maribel Castilla con 34 unidades y Cielo Páez con 30.
Por su parte, en Damas B, el triunfo fue para Guillermina Gonzales con puntaje ideal, seguida por Lola Mascarelli y Melanie Tiziana Zapata Méndez.
Entre los más jóvenes, la categoría Junior tuvo como ganador a Santino Cabrera, mientras que Juan Cruz Casado y Benjamín Ponce completaron el podio.
En una de las divisionales más competitivas, la categoría Open quedó en poder de Franco Ezquerro, quien se impuso sobre Manuel Torrado y Matías Corvalán.
Los podios completos en cada categoría
La fecha disputada en San Rafael dejó los siguientes resultados:
Damas A
Brenda Righi – 40 pts
Maribel Castilla – 34 pts
Cielo Páez – 30 pts
Damas B
Guillermina Gonzales – 40 pts
Lola Mascarelli – 34 pts
Melanie Tiziana Zapata Méndez – 30 pts
Junior
Santino Cabrera – 40 pts
Juan Cruz Casado – 34 pts
Benjamín Ponce – 30 pts
Open
Franco Ezquerro – 40 pts
Manuel Torrado – 34 pts
Matías Corvalán – 28 pts
MX3
Daniel Daniele – 40 pts
Damián Moreno – 32 pts
Nicolás López – 32 pts
Promo
Gonzalo Campos – 40 pts
Jeremías Membrive – 32 pts
Fernando Berdayes – 30 pts
50cc A
Tomás Castillo – 40 pts
Francisco Moreno – 34 pts
50cc B
Bauti Castillo – 37 pts
Juana Olaguibet – 32 pts
Valentino Marini – 28 pts
65cc
Benjamín Quiroga – 40 pts
Clemente Juan – 34 pts
Tomás Castillo – 15 pts
85cc A
Nahuel Torres – 40 pts
Mateo Grant – 34 pts
Maximiliano Lezcano – 28 pts
Geremías Quiroga – 28 pts
85cc B
Juan Ignacio Fernández – 40 pts
Francesco Gini – 32 pts
Juan Martín Segura – 28 pts
Cuándo se vuelve a correr
Vale recordar, que la próxima fecha del campeonato mendocino se llevará a cabo en el circuito de Los Helechos (Tupungato) a finales de julio.