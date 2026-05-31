San Rafael apuesta a convertirse en un polo universitario de posgrados para el sur argentino

El intendente Omar Félix recibió a autoridades de la Universidad de Mendoza para firmar un convenio que busca posicionar a San Rafael como un importante centro de formación académica de posgrado para el sur de Mendoza y la Patagonia.

El acuerdo fue rubricado junto al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, Diego Carbonell , quien destacó el potencial del departamento para consolidarse como un referente en educación de alcance regional.

“Queremos impulsar a San Rafael como un Polo Universitario de Posgrado, no solo para el Sur de Mendoza sino para toda la Patagonia” , expresó Carbonell. En ese sentido, remarcó que el departamento cuenta con condiciones estratégicas para el desarrollo de propuestas académicas de alto nivel y destacó que actualmente se está abriendo un posgrado en Derecho Laboral en la sede local de la universidad.

Los programas de posgrado con cursado intensivo los días viernes y sábados suelen convocar a estudiantes de distintas provincias e incluso del extranjero , además de contar con docentes que llegan desde diferentes puntos del país.

“Esto es un gran paso, que va a permitir una colaboración conjunta entre el Estado municipal y la Universidad de Mendoza para un desarrollo educativo, cultural y también turístico”, concluyó el decano.

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San Rafael será sede de un importante congreso de medicina

Durante el encuentro también participó la doctora Lucila Ebbeke, neuróloga y jefa de Terapia Intensiva del Hospital Español del Sur Mendocino. La profesional destacó la realización en San Rafael de un evento científico de relevancia nacional que reunirá a especialistas de todo el país.

En los próximos días, el Hotel Tower será sede del II Congreso Argentino de Ultrasonografía Crítica y Clínica y del I Congreso Interdisciplinario del Paciente Agudo, una propuesta que congregará a más de 200 médicos, especialistas y enfermeros.

El encuentro incluirá talleres prácticos, simulaciones, capacitaciones en vivo, conferencias académicas y presentación de nuevas tecnologías aplicadas a la medicina intensiva, con el objetivo de brindar herramientas actualizadas para la atención de pacientes críticos y agudos.