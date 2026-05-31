31 de mayo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael apuesta a convertirse en un polo universitario de posgrados para el sur argentino

La iniciativa busca consolidar a San Rafael como un centro de formación de posgrado para el sur mendocino y la Patagonia, atrayendo estudiantes y docentes de diferentes regiones.

Diego Carbonell y Omar Félix firman el acuerdo.

Diego Carbonell y Omar Félix firman el acuerdo.

Por Sitio Andino Departamentales

El intendente Omar Félix recibió a autoridades de la Universidad de Mendoza para firmar un convenio que busca posicionar a San Rafael como un importante centro de formación académica de posgrado para el sur de Mendoza y la Patagonia.

El acuerdo fue rubricado junto al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, Diego Carbonell, quien destacó el potencial del departamento para consolidarse como un referente en educación de alcance regional.

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San Rafael, rumbo a convertirse en un polo universitario de posgrados

“Queremos impulsar a San Rafael como un Polo Universitario de Posgrado, no solo para el Sur de Mendoza sino para toda la Patagonia”, expresó Carbonell. En ese sentido, remarcó que el departamento cuenta con condiciones estratégicas para el desarrollo de propuestas académicas de alto nivel y destacó que actualmente se está abriendo un posgrado en Derecho Laboral en la sede local de la universidad.

Los programas de posgrado con cursado intensivo los días viernes y sábados suelen convocar a estudiantes de distintas provincias e incluso del extranjero, además de contar con docentes que llegan desde diferentes puntos del país.

“Esto es un gran paso, que va a permitir una colaboración conjunta entre el Estado municipal y la Universidad de Mendoza para un desarrollo educativo, cultural y también turístico”, concluyó el decano.

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San Rafael será sede de un importante congreso de medicina

Durante el encuentro también participó la doctora Lucila Ebbeke, neuróloga y jefa de Terapia Intensiva del Hospital Español del Sur Mendocino. La profesional destacó la realización en San Rafael de un evento científico de relevancia nacional que reunirá a especialistas de todo el país.

En los próximos días, el Hotel Tower será sede del II Congreso Argentino de Ultrasonografía Crítica y Clínica y del I Congreso Interdisciplinario del Paciente Agudo, una propuesta que congregará a más de 200 médicos, especialistas y enfermeros.

El encuentro incluirá talleres prácticos, simulaciones, capacitaciones en vivo, conferencias académicas y presentación de nuevas tecnologías aplicadas a la medicina intensiva, con el objetivo de brindar herramientas actualizadas para la atención de pacientes críticos y agudos.

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