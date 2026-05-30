Duro informe del Fondo Monetario Internacional: críticas a las declaraciones juradas y a la lucha contra la corrupción en Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó fuertes cuestionamientos sobre las políticas anticorrupción de Argentina y advirtió sobre debilidades en los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios públicos, en el marco de la revisión técnica que habilitó un desembolso de US$ 1.050 millones para el país.

Las observaciones forman parte del informe correspondiente al Artículo IV y representan uno de los pronunciamientos más severos del organismo sobre aspectos institucionales y de gobernanza desde que Argentina retomó su relación financiera con el Fondo en 2018.

En el apartado dedicado a los desafíos pendientes, el organismo encabezado por Kristalina Georgieva puso el foco en la lucha contra la corrupción y recordó que Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente a 2025, elaborado por Transparencia Internacional.

Según el informe, es necesario fortalecer los mecanismos preventivos debido a que los sistemas de declaraciones patrimoniales presentan "verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual" .

Asimismo, el FMI sostuvo que las normas sobre conflictos de interés continúan siendo insuficientes debido a reglas consideradas poco estrictas y a una capacidad de control limitada.

Preocupación por la independencia judicial

Otro de los puntos destacados por el organismo fue el funcionamiento del sistema judicial. El reporte señaló que persisten cuestionamientos vinculados a la independencia de la Justicia y advirtió sobre la percepción de politización en determinados procesos.

Además, mencionó que distintos observadores internacionales y organizaciones nacionales continúan señalando demoras en causas de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para funcionarios de alto rango.

En ese sentido, el Fondo consideró necesario fortalecer la independencia del Ministerio Público Fiscal y mejorar los niveles de transparencia judicial.

Un cambio de tono respecto de informes anteriores

Las observaciones contrastan con evaluaciones realizadas años atrás. En 2022, el organismo había destacado los avances de Argentina en materia de gobernanza, integridad financiera y transparencia, señalando esfuerzos para alinearse con estándares internacionales y fortalecer las políticas anticorrupción.

Las nuevas referencias se enmarcan dentro del Marco de Gobernanza y Anticorrupción adoptado por el FMI en 2018, una herramienta que permite evaluar cómo determinadas debilidades institucionales pueden impactar sobre el desempeño económico de un país.

El plazo para las declaraciones juradas

En el plano local, el informe coincide con la decisión del Poder Ejecutivo de extender hasta el 31 de julio el plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción. La fecha límite original vencía el 30 de mayo.

La cuestión tomó relevancia política en las últimas semanas debido a que el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aún no presentó su declaración correspondiente, en medio de cuestionamientos relacionados con bienes inmuebles que no figuraban en registros anteriores.

Las advertencias del Fondo Monetario Internacional sobre el sistema financiero

Más allá de los aspectos institucionales, el FMI también dedicó parte de su análisis al sistema financiero argentino.

El organismo señaló que continúa monitoreando riesgos vinculados al aumento de los créditos en mora, especialmente en el segmento de consumo.

Además, expresó preocupación por la creciente dependencia de algunas entidades bancarias respecto del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión, una situación que podría incrementar la volatilidad del sistema.

La lupa sobre fintech y morosidad

El informe también destacó que se está fortaleciendo la supervisión de las instituciones financieras no bancarias para garantizar condiciones regulatorias más equilibradas.

En particular, el Fondo llamó la atención sobre el rápido crecimiento del sector fintech y los elevados niveles de morosidad observados en algunos segmentos de esa actividad.

Las observaciones coinciden con datos recientes del Banco Central que reflejan un incremento en la mora de los hogares argentinos, indicador que alcanzó el 11,5% en marzo, mostrando un fuerte aumento respecto del mismo período del año anterior.

De esta manera, además de las metas fiscales y de acumulación de reservas, el FMI incorporó advertencias vinculadas a la calidad institucional, la transparencia y los riesgos financieros, aspectos que seguirán bajo seguimiento en las próximas revisiones del programa.