Milei volverá a Estados Unidos el 4 de julio para participar de los festejos por la Independencia

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos el próximo 4 de julio para participar en los actos oficiales por el Día de la Independencia norteamericana, en un nuevo gesto de alineamiento político y estratégico con la administración de Donald Trump.

Según trascendió de fuentes oficiales, el mandatario estará en Nueva York como parte de una agenda que aún se encuentra en planificación. Además de asistir a las celebraciones centrales, no se descarta que mantenga encuentros con empresarios y potenciales inversores interesados en el mercado argentino.

Será el viaje número 18 de Milei a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia y se enmarca en la política de “alineamiento irrestricto” que impulsa la Casa Rosada con Washington. La visita coincidirá además con el desarrollo del Mundial de fútbol que se disputará en territorio estadounidense.

La confirmación del viaje se conoció el mismo día en que Milei mantuvo reuniones con integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y con el embajador designado por Trump en Argentina, Peter Lamelas, en medio de una renovada sintonía política entre ambos gobiernos.

En paralelo, el Ejecutivo nacional busca avanzar en la reactivación del acuerdo comercial bilateral anunciado el año pasado entre la Casa Blanca y el vicecanciller Pablo Quirno. El objetivo oficial es profundizar los vínculos económicos y atraer inversiones norteamericanas.

La última novedad en esa agenda se produjo el pasado 5 de febrero, cuando ambos países suscribieron el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, presentado originalmente el 13 de noviembre. El entendimiento, según destacaron desde el oficialismo, “establece un marco estratégico para continuar profundizando la relación económica bilateral”.

Desde sectores libertarios remarcan además que se trata del primer acuerdo de estas características en la región que incorpora compromisos específicos sobre inversiones. En ese sentido, sostienen que el entendimiento “consolida la alianza estratégica y la confianza mutua con Estados Unidos”, país que actualmente cuenta con más de 330 empresas operando en Argentina.