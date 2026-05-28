28 de mayo de 2026
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Subasta

El Gobierno subastará un departamento en desuso de la Cuarta Sección para fondearse

El inmueble está desocupado desde hace años. Buscan venderlo para reinvertir en infraestructura estatal. Dónde está ubicado.

El inmueble está ubicado en la Cuarta Sección de Ciudad.

El inmueble está ubicado en la Cuarta Sección de Ciudad.

Imagen de Google Maps
Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley para autorizar la subasta de un departamento estatal ubicado en la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza, con el objetivo de transformar ese activo en recursos para mejoras en infraestructura y en servicios públicos.

Se trata de un inmueble situado en Coronel Plaza 572, junto a la sede central del SUTE, que forma parte del patrimonio provincial desde 1980 y actualmente se encuentra desocupado.

La iniciativa apunta a vender un departamento ubicado en el primer piso del edificio, que dejó de cumplir una función dentro del Estado y hoy representa un activo ocioso.

Según plantea el Ejecutivo, la idea es convertir ese tipo de propiedades en financiamiento concreto para infraestructura, en lugar de mantenerlas sin uso.

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El Gobierno de Mendoza busca optimizar los recurso del Estado provincial.

El Gobierno de Mendoza busca optimizar los recurso del Estado provincial.

Adónde irá el dinero de la subasta de un departamento estatal

Los fondos que se obtengan de la subasta no irán a rentas generales, sino que serán destinados a la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (Digebire), creada a inicios de la segunda gestión de Alfredo Cornejo para ordenar el inventario de bienes estatales y optimizar su administración.

El Fondo tiene como finalidad financiar:

  • Mantenimiento de infraestructura estatal.
  • Gestión de bienes públicos.
  • Compra de bienes de capital.

Desde el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial señalaron que la subasta se enmarca en un plan de promoción de un uso más eficiente del patrimonio estatal, acompañando además los procesos de renovación urbana y desarrollo territorial.

En ese sentido, destacaron la necesidad de adaptar los inmuebles públicos “a las nuevas dinámicas urbanas, priorizando criterios de sustentabilidad, accesibilidad y aprovechamiento estratégico de los recursos del Estado”.

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