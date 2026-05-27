28 de mayo de 2026
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Los Corralitos

Derrame en Corralitos: el Gobierno defendió los controles y habló de "mala fe" tras la imputación a Mingorance

La ministra de Ambiente salió a responder críticas por el caso Corralitos y remarcó que hay controles, seguimiento y responsabilidades diferenciadas.

Sigue la polémica por los derrames de líquidos cloacales en Guaymallén.

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Foto: Cristian Lozano

La funcionaria defendió el accionar de los organismos provinciales y remarcó que las competencias en materia ambiental están claramente definidas, diferenciando las vinculadas al agua/riego —que corresponden al Departamento General de Irrigación— de aquellas que se aplican en la actividad minera.

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Por ello, cuestionó los planteos que vinculan este episodio con otros debates ambientales. “Pretender decir que no se puede hacer minería porque no van a haber controles eficientes es, por lo menos, de mucha mala fe”, disparó.

Además, explicó que el impacto comprobado en este caso se produjo sobre aguas de riego, y no sobre otros usos, lo que implica criterios técnicos distintos en su evaluación.

Derrame en Los Corralitos: seguimiento ambiental y plan de remediación

Latorre detalló que, tras los derrames cloacales registrados en la zona, se exigió un plan de mitigación y remediación ambiental, que no solo fue presentado, sino también ratificado en la Justicia.

Según explicó, ese plan implica un control permanente por parte de distintos organismos, entre ellos la Subsecretaría de Ambiente y el propio DGI, cada uno dentro de sus competencias.

El acuerdo establece un plan de acción concreto y de cumplimiento obligatorio, orientado a contener el impacto ambiental y evitar nuevos episodios.

30 de Abril de 2026, Apertura Calle Patricias Mendocinas de ciudad, Humberto Mingorance, AYSAM
Humberto Mingorance fue imputado por los derrames de los l&iacute;quidos cloacales.

Humberto Mingorance fue imputado por los derrames de los líquidos cloacales.

Hay que hacer un seguimiento continuo”, sostuvo, y precisó que se realizarán muestreos constantes y aleatorios que no solo abarcarán el agua, sino también el suelo, la calidad del aire y otros factores como el ruido.

La ministra advirtió que toda obra conlleva riesgos ambientales, incluso aquellas destinadas a reparar daños, por lo que consideró clave sostener controles en el tiempo.

La imputación a Humberto Mingorance

Las declaraciones de Latorre se dan el día después de la imputación al titular de Aysam, Humberto Mingorance, acusado por la Justicia en el marco de la causa por los desbordes cloacales en Los Corralitos.

La investigación, impulsada por fiscales provinciales, apunta a determinar responsabilidades por la contaminación del agua mediante residuos peligrosos, tras meses de denuncias vecinales e informes que detectaron contaminación microbiológica.

Además de Mingorance, también fueron imputados otros directivos de la empresa estatal, mientras que desde el Gobierno provincial han defendido que se trata de un problema estructural del sistema cloacal, con décadas de falta de inversión.

En paralelo, Aysam sostuvo que la causa se encuentra en instancia judicial y sin sentencia, y aseguró que continúa ejecutando obras para mejorar la infraestructura y evitar nuevos derrames.

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