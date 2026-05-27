La Legislatura avanza con dos proyectos clave para el ordenamiento territorial en Mendoza

Se construirá un barrio en la exPlaya San Agustín.

La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a dos proyectos de alto impacto territorial y económico : la transferencia de terrenos de la exPlaya San Agustín para un desarrollo habitacional y la creación del Polo Logístico del Este en San Martín . Ambas iniciativas fueron giradas al Senado para su sanción definitiva .

El primero de los proyectos fue aprobado por unanimidad, mientras que el segundo obtuvo mayoría de votos y la negativa del bloque kirchnerista.

El proyecto para explorar litio en el sur provincial recibió media sanción del Senado

La Legislatura inició el debate del "plan motosierra" de Cornejo en casinos y el FTyC

Uno de los proyectos autoriza al Poder Ejecutivo a transferir al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) los terrenos de la exPlaya San Agustín , con el objetivo de destinarlos exclusivamente a la construcción de viviendas sociales .

El incendio de 2023 en la Playa San Agustín aceleró el proceso de reconversión del predio.

La iniciativa se enmarca en el proceso posterior al incendio ocurrido en septiembre de 2023, que afectó más de 26.000 vehículos y provocó daños en viviendas cercanas, obligando a la evacuación de decenas de familias.

En ese contexto, el Gobierno provincial avanzó con tareas de saneamiento y urbanización del predio, incluyendo la remoción de más de 28.000 vehículos y la preparación del terreno para nuevos desarrollos habitacionales.

El proyecto prevé la construcción de un barrio en ese espacio, articulado entre el IPV y el Municipio de Capital, que incluirá:

Viviendas sociales bajo el programa Mendoza Construye.

Ampliaciones habitacionales financiadas por el municipio.

Infraestructura urbana completa, como apertura de calles y equipamiento comunitario.

La transferencia de los terrenos es una condición necesaria para avanzar con la adjudicación de obras ya licitadas, cuyo plazo de ejecución estimado es de 14 meses.

Polo Logístico del Este: apuesta estratégica en San Martín

El segundo proyecto declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un conjunto de inmuebles en San Martín, con el objetivo de desarrollar un nodo logístico multimodal sobre unas 90 hectáreas en la zona del PASIP.

La iniciativa apunta a consolidar a Mendoza como un eje clave del corredor bioceánico, aprovechando su ubicación estratégica y el alto flujo de transporte hacia Chile.

El plan contempla la integración de distintos modos de transporte —carretero, ferroviario y eventualmente aéreo—, lo que permitirá optimizar tiempos, reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de las empresas.

Cámara de Diputados de Mendoza 27-05-26 La Legislatura de Mendoza avanza con dos proyectos vinculados al desarrollo y ordenamiento territorial. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

Entre los principales componentes del Polo Logístico se destacan:

Áreas de almacenamiento y depósitos especializados.

Playa de contenedores y espacios de cross-docking.

Capacidad para más de 1.000 camiones.

Servicios integrales para transportistas (estaciones, talleres, hotel).

Oficinas administrativas, coworking y centros de negocios.

Además, el proyecto incorpora criterios de sostenibilidad, como uso de energías renovables, gestión de residuos y reutilización de agua, buscando reducir el impacto ambiental de la actividad logística .

De acuerdo con el proyecto, el desarrollo del Polo Logístico permitirá generar empleo directo e indirecto en múltiples sectores, desde operadores logísticos hasta servicios asociados, con un fuerte impacto en la economía regional .

También se proyecta que la iniciativa funcione como un “hub” logístico que:

Atraiga inversiones nacionales e internacionales.

Impulse el comercio exterior.

Reduzca costos para productores y exportadores.

Ordene el tránsito pesado y la infraestructura urbana.

El enfoque multimodal, además, permitirá combinar distintos sistemas de transporte según costos y distancias, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo emisiones .