Banca vacía en la Legislatura de Mendoza: por qué no reemplazaron a Janina Ortiz y quién reclama ese escaño.

En la Legislatura de Mendoza hay una banca que nadie ocupa desde hace dos años: la de Janina Ortiz , suspendida como diputada provincial en medio de la investigación judicial en su contra por presunto manejo irregular de fondos públicos durante su paso como funcionaria en Las Heras. Por qué no ha sido reemplazada y quién reclama ese escaño.

Ortiz recibió la suspensión por parte de sus pares de la Cámara baja en marzo de 2024 por “comportamiento indigno”, tras el escándalo en la municipalidad lasherina que la tuvo como protagonista junto al exintendente Daniel Orozco , hoy ambos comprometidos con la Justicia. La exsecretaria de Gobierno fue imputada por fraude a la administración pública en la modalidad de estafa y por coacciones agravadas.

La persona más interesada en que se resuelva la situación es María Belén Castillo , dirigente del PRO -exaliado de La Unión Mendocina (LUM)-, quien empezó a presionar para ocupar la banca de Ortiz y realizó una denuncia contra el presidente de Diputados, Andrés Lombardi , por abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público, que luego no ratificó.

Llegada y salida de Janina Ortiz de la Legislatura

La exfuncionaria llegó a la Legislatura al ser electa en 2023 dentro de la lista de LUM, espacio que ese año se armó para llevar a Omar De Marchi como candidato en fórmula con Orozco para disputarle la gobernación a Alfredo Cornejo. A raíz de las acusaciones en su contra, a Ortiz le quitaron los fueros y la suspendieron como diputada mientras se desarrolle la investigación, por lo tanto, tampoco cobra dieta. Ese mandato finaliza en diciembre del 2027, pero nadie ocupa esa banca, es decir que la Cámara sesiona con 47 miembros.

Desde el oficialismo sostienen la postura de no reemplazarla hasta que la Justicia dicte sentencia o ella presente la renuncia. Entienden que el escaño no está vacante porque no hubo una expulsión de Ortiz, sino que rige una suspensión determinada por el cuerpo legislativo.

Quién quiere la banca

María Belén Castillo reclama el escaño de Ortiz como sucesora en la lista luego del fallecimiento del reconocido dirigente del Partido Libertario José Caviglia, quien la precedía. Según sostuvo, existe una “subrepresentación prolongada” que afecta a la institucionalidad y al funcionamiento correcto de la Cámara.

boleta única, elecciones 2023, generales 24 de septiembre, boleta Guaymallén.jpeg Boleta de las elecciones 2023 en la que figura la lista de LUM con los candidatos a legisladores por la Primera Sección Electoral.

Denuncia judicial

En este escenario, Castillo realizó el martes pasado una denuncia contra el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, por abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público, que días después no fue ratificada. En ella había argumentado que “la permanencia prolongada de una banca sin ejercicio efectivo de representación legislativa implicaría una afectación concreta al derecho de representación política de los ciudadanos de la Primera Sección Electoral y al normal funcionamiento institucional de la Honorable Cámara de Diputados".

Lombardi salió a responderle y afirmó que todas las actuaciones impulsadas por la Presidencia de la Cámara se realizaron en cumplimiento de lo resuelto oportunamente por el pleno de los diputados. “No existe abuso de poder, hay una decisión del cuerpo legislativo”, señaló.

“La Cámara de Diputados suspendió a Janina Ortiz hace más de dos años por inhabilidad moral, con más de los dos tercios de los votos. Esa decisión la tomó el cuerpo legislativo, no la Presidencia de la Cámara, y sigue vigente mientras avancen las causas judiciales que enfrenta la diputada”, sostuvo el radical.

22 de Marzo de 2026, Legislatura Mendoza, sesión diputados, cuarto intermedio, Andrés Lombardi Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: Cristian Lozano

“No hay una banca vacante, hay una legisladora suspendida por decisión de la Cámara. Todas mis actuaciones se ajustaron estrictamente a esa resolución”, agregó. De esta manera, el oficialismo entiende que la banca no puede considerarse vacante mientras continúe vigente la suspensión, dado que esa medida "permanece condicionada a la resolución de las causas judiciales en trámite".

Luego de conocerse esta denuncia, el presidente del PRO en Mendoza, Gabriel Pradines, salió a despegarse y afirmó que “no constituye una acción orgánica del PRO”. A través de la red social X, aclaró: “Sostenemos firmemente que el cuerpo legislativo debe estar completo, pero entendemos que debe ser la Justicia quien determine y tome esa decisión”.

También se expresó la Cámara de Diputados, que rechazó la denuncia contra Lombardi durante la sesión del pasado miércoles, en la que señalaron que la suspensión de Ortiz se tomó de manera soberana por los diputados.