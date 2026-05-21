Mendoza busca unificar las reglas de construcción con un nuevo Código de Edificación

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para crear un nuevo Código Unificado de Edificación , una iniciativa sobre la que se viene trabajando desde hace tiempo y que busca establecer reglas comunes para la construcción en todo el territorio provincial.

La propuesta ingresó en la Cámara de Diputados y apunta a unificar criterios técnicos y administrativos vinculados con el diseño, ejecución, fiscalización y mantenimiento de obras públicas y privadas.

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Según indicaron desde el Ejecutivo, el objetivo es brindar mayor previsibilidad, seguridad y coordinación entre los municipios.

El proyecto fue elaborado de manera conjunta con los 18 departamentos de Mendoza , a través de mesas técnicas regionales que incluyeron representantes del Sur, el Este, el Valle de Uco y el Área Metropolitana.

Qué busca el nuevo Código de Edificación

Entre los principales puntos, el nuevo Código establece estándares mínimos obligatorios relacionados con la seguridad estructural, habitabilidad, accesibilidad universal, salubridad, eficiencia energética y sustentabilidad ambiental.

También incorpora criterios vinculados a la prevención de riesgos asociados a incendios, sismos e instalaciones, un aspecto clave en una provincia con alta actividad sísmica como Mendoza.

La iniciativa fija además procedimientos comunes para permisos de obra, reformas, ampliaciones, instalaciones y responsabilidades profesionales, buscando homogeneizar trámites y criterios que actualmente varían entre municipios.

Desde el Ejecutivo señalaron que hoy existen diferencias regulatorias importantes entre las comunas, con normativas que presentan distintos grados de actualización y desarrollo técnico.

En ese contexto, el nuevo esquema apunta a generar reglas “homogéneas, previsibles y transparentes” tanto para propietarios y profesionales como para desarrolladores inmobiliarios, empresas de servicios y organismos públicos.

Un trabajo que llevaba años de discusión

La unificación de los códigos de construcción venía siendo debatida desde hace años en Mendoza, principalmente por la necesidad de adaptar normativas locales a nuevos sistemas constructivos, criterios de sustentabilidad y exigencias técnicas modernas.

El proyecto se enmarca además en los lineamientos de ordenamiento territorial establecidos por la Ley Provincial 8051, que regula el desarrollo urbano y territorial de Mendoza.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es la creación de una Mesa de Trabajo Técnica Provincial, que tendrá como función actualizar de manera permanente el Código, evaluar nuevas tecnologías constructivas y coordinar criterios de interpretación junto a los municipios adherentes.

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Cómo será la implementación

La norma prevé que el Código sea de aplicación obligatoria para la Administración Pública Provincial e invita a los municipios a adherir mediante ordenanzas locales, respetando sus competencias tributarias y de control.

Asimismo, el proyecto designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, a través de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial o del área técnica que se determine reglamentariamente.