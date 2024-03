Suspendieron a la diputada Janina Ortiz.

La Cámara de Diputados suspendió a la diputada Janina Ortiz , quien está acusada en dos causas judiciales. A pesar de que la diputada de La Unión Mendocina no ha sido imputada, los diputados avanzaron en esta medida argumentando la defensa de la "honorabilidad" de la Legislatura y las dilaciones de Ortiz para frenar el avance de la causa.

Antes de la sesión, desde La Unión Mendocina presentaron un proyecto para que ninguna persona que tenga alguna acusación judicial pueda asumir un cargo público , en referencia a que por esta Legislatura han pasado otras personas con causas judiciales y no han sido suspendidos.

Además, cuestionaron la "institucionalidad" de Mendoza y señalaron que "cada vez se parece más a Formosa".

El grupo, alineado a Omar De Marchi, aseguró que hay persecución política contra Ortiz, quien se fue de Cambia Mendoza para sumarse a LAUM, espacio en el que su esposo, el ex intendente Daniel Orozco fue candidato a vicegobernador.

También advirtieron que se trata de un hecho de violencia de género e institucional contra Janina Ortiz y aseguraron que "a cualquiera le puede pasar".

Por su parte, Omar De Marchi, ex candidato a gobernador de LAUM y actual funcionario del gobierno nacional, quien es rival político de Cornejo publicó un posteo en redes sociales con duros cuestionamientos a la decisión de Diputados de suspender a Ortiz: "Janina Ortiz ya no tiene fueros, está a disposición de la Justicia como cualquier ciudadano. Sin embargo, en un echo inédito, y con sólo una denuncia sin condena, hoy pretenden suspenderla como Diputada para ofrendar su cabeza a este miserable que no tolera las disidencias", escribió.

Se trata de MENDOZA.

La provincia transita por un camino oscuro, plagado de bufones, que se arrodillan frente a quien, con resentimiento y una mísera y circunstancial cuota de poder, está arruinando la prudencia, sobriedad e institucionalidad de Mendoza. — Omar De Marchi (@omardemarchi) March 27, 2024

FUENTE: Foto: Cristian Lozano